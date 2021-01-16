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تكنولوجيا وعلوم
سماعات Buds Pro اللاسلكية الجديدة من سامسونغ.. إليكم مميزاتها
Lebanon 24
16-01-2021
|
15:00
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استغلت شركة سامسونغ حدث استعراض هواتفها الجديدة من الفئة S لتكشف معها عن جيلها الجديد من السماعات اللاسلكية الصغيرة المتطورة.
وتبعا للشركة فإن سماعات Galaxy Buds Pro تحمل العديد من الميزات مقارنة بسماعات Buds، وأبرز شيء حصلت عليه هو التصميم الجديد للهيكل الخارجي الذي جعلها أخف وأكثر راحة لأذن المستخدم، فضلا عن أن هياكلها الخارجية أتت مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX7.
ووجهزت كل قطعة من السماعة أيضا بثلاث مايكروفونات صغيرة تؤمن نقاء ممتازا للأصوات أثناء إجراء المكالمات، إضافة إلى مكبري صوت بمقاس 11 و6.5 ملم تمنحان المستخدم توزيعا ممتازا للأصوات.
وتدعم Galaxy Buds Pro ميزات 360 Audio و Dolby Head لعرض الأصوات، كما يمكن للمستخدم التحكم بإعداداتها إما لإلغاء الضوضاء الخارجية كليا أو السماح للسماعة بإدخال الأصوات المحيطة أثناء قيادة السيارة أو السير في الشارع.
كما تتميز هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لـ 8 ساعات متواصلة تقريبا، وجهزت بحافظة بلاستيكية صغيرة فيها بطارية للشحن الإضافي.
المصدر:
روسيا اليوم
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