"OPPO" تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G





ويأتي هاتف A93 5G الجديد من OPPO بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار ومحمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (162.9/74.7/8.4) ملم، ووزنه 188 غ.



وزود هذ الجهاز بشاشة LTPS بمقاس 6.5 بوصة، ترددها 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بكسل، مجهزة بماسح لبصمات الأصابع. قررت شركة OPPO استقبال العام الجديد بالإعلان عن هاتف منافس مخصص للعمل مع شبكات 5G.ويأتي هاتف A93 5G الجديد من OPPO بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار ومحمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (162.9/74.7/8.4) ملم، ووزنه 188 غ.وزود هذ الجهاز بشاشة LTPS بمقاس 6.5 بوصة، ترددها 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بكسل، مجهزة بماسح لبصمات الأصابع.

ويضمن الأداء للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 480 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD .

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 300 دولار تقريبا حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 مبغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وجهزته OPPO أيضا بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.