تكنولوجيا وعلوم

نسخة جديدة ومبسّطة من "ويندوز".. إليكم مميزاتها! (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-784945-637464257079412650.jpg
Doc-P-784945-637464257079412650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير إعلامية أنّ النسخة الجديدة المبسّطة من نظام التشغيل "ويندوز 10" مكيّفة مع خصائص حواسيب ذات إمكانيات تقنية ضعيفة، كما سيكون لها تصميم حديث.
 
وأوضح موقع "The Verge" أنّ نظام "ويندوز 10 إكس" الذي تم الكشف الستار عنه والذي تم تعريف الصحافيين إليه، يعتبر نسخة من نظام "ويندوز 10" الأصلي تم تعديله ليتفق مع ظروف العمل على حواسيب ذات الإنتاجية المنخفضة، ومن أبرز مميزاته وجود "قائمة البدء" في وسط سطح المكتب، بالإضافة إلى اختيار أسفل سطح المكتب مكانا لتواجد تطبيقات كثيرة الاستخدام والمثبتة.

وبحسب الموقع، فإنّه من مميزات النسخة الجديدة تصميمها المبسط الذي يجعلها تشبه بوابة تقود إلى شبكة الإنترنت من بوابة مكتبة التطبيقات الخاصة بأنظمة "ويندوز"، ومما يدل عليه استبدال الأيقونات المعتادة بمركز عمليات يتيح تلقي إشعارات واستخدام إعدادات سريعة وتفعيل نوافذ وشاشات إضافية وتنفيذ بعض العمليات الأخرى.

ومن إيجابيات "ويندوز 10 إكس" إمكانية نقل التطبيقات حسب رغبة المستخدم، بما في ذلك وضع نافذتين تابعتين لبرنامجين مختلفتين جنبا إلى جنب على سطح المكتب (بدون إمكانية تغيير حجم النافذتين). كما تتيح النسخة الجديدة الوصول إلى خزان سحابي عبر برنامج "المستكشف" المضمن (على الرغم من غياب إمكانية العمل مع الملفات المحلية)، وفقاً للتقرير.

وأوضح الصحافيون أن نظام "ويندوز 10 إكس" يشبه كثيرا نظام "كروم أو إس" المصصم لحواسيب "غوغل"، مشيرين إلى أن هذا النظام لا يمكن تشغيله بشكل حر على الحاسوب بل ستعرض الأسواق قريبا حواسيب محمولة مزودة بالنظام المذكور مسبقا.

وسيتم إصدار النسخة الجديدة في الفترة من آذار إلى حزيران القادمين، ومن المتوقع إجراء تكييف "ويندوز 10 إكس" مع متطلبات العمل على حواسيب ذات شاشتين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-01-17
09:00 | 2021-01-17
06:00 | 2021-01-17
23:00 | 2021-01-16
21:00 | 2021-01-16
18:00 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website