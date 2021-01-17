نسخة جديدة ومبسّطة من "ويندوز".. إليكم مميزاتها! (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أنّ النسخة الجديدة المبسّطة من نظام التشغيل "ويندوز 10" مكيّفة مع خصائص حواسيب ذات إمكانيات تقنية ضعيفة، كما سيكون لها تصميم حديث.

وأوضح موقع "The Verge" أنّ نظام "ويندوز 10 إكس" الذي تم الكشف الستار عنه والذي تم تعريف الصحافيين إليه، يعتبر نسخة من نظام "ويندوز 10" الأصلي تم تعديله ليتفق مع ظروف العمل على حواسيب ذات الإنتاجية المنخفضة، ومن أبرز مميزاته وجود "قائمة البدء" في وسط سطح المكتب، بالإضافة إلى اختيار أسفل سطح المكتب مكانا لتواجد تطبيقات كثيرة الاستخدام والمثبتة.وبحسب الموقع، فإنّه من مميزات النسخة الجديدة تصميمها المبسط الذي يجعلها تشبه بوابة تقود إلى شبكة الإنترنت من بوابة مكتبة التطبيقات الخاصة بأنظمة "ويندوز"، ومما يدل عليه استبدال الأيقونات المعتادة بمركز عمليات يتيح تلقي إشعارات واستخدام إعدادات سريعة وتفعيل نوافذ وشاشات إضافية وتنفيذ بعض العمليات الأخرى.ومن إيجابيات "ويندوز 10 إكس" إمكانية نقل التطبيقات حسب رغبة المستخدم، بما في ذلك وضع نافذتين تابعتين لبرنامجين مختلفتين جنبا إلى جنب على سطح المكتب (بدون إمكانية تغيير حجم النافذتين). كما تتيح النسخة الجديدة الوصول إلى خزان سحابي عبر برنامج "المستكشف" المضمن (على الرغم من غياب إمكانية العمل مع الملفات المحلية)، وفقاً للتقرير.وأوضح الصحافيون أن نظام "ويندوز 10 إكس" يشبه كثيرا نظام "كروم أو إس" المصصم لحواسيب "غوغل"، مشيرين إلى أن هذا النظام لا يمكن تشغيله بشكل حر على الحاسوب بل ستعرض الأسواق قريبا حواسيب محمولة مزودة بالنظام المذكور مسبقا.وسيتم إصدار النسخة الجديدة في الفترة من آذار إلى حزيران القادمين، ومن المتوقع إجراء تكييف "ويندوز 10 إكس" مع متطلبات العمل على حواسيب ذات شاشتين.