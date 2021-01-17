تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تغلق أكثر من 20 متجراً بشكل "موقّت" في 3 ولايات أميركية!

Lebanon 24
17-01-2021 | 06:00
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أعلنت شركة "آبل" الأميركية، يوم الجمعة، أنها أغلقت أكثر من 20 متجراً من متاجرها المخصصة للبيع بالتجزئة بصورة موقتة في 3 ولايات أميركية، هي جورجيا ونورث كارولينا وتكساس، بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في تلك المناطق.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن "آبل" أنّ 5 متاجر لها في جورجيا و5 متاجر في ولاية كارولينا الشمالية وما يقرب من 10 متاجر في تكساس لن تكون مفتوحة للجمهور، وذلك بعد أن يكملوا ساعات عملهم المعتادة مساء الجمعة.
 
ونوهت الشركة للمستخدمين الذين تركوا أجهزتهم للإصلاح في أحد هذه المتاجر أو كان لديهم موعد لاستلام طلب تقدموا به عبر الإنترنت، أنّه مازال في إمكانهم زيارة تلك الفروع حتى غد الأحد 18 كانون الثاني الحالي.
وقال متحدث باسم شركة "آبل" لشبكة "بلومبرغ" الأميركية إنه "نظراً للظروف الحالية لمرض (كوفيد-19) في بعض المجتمعات التي نخدمها، فإننا نغلق موقتاً المتاجر في هذه المناطق".

وتابع: "نحن نتخذ هذه الخطوة بحذر شديد بينما نراقب الموقف عن كثب، ونتطلع إلى عودة فرقنا وعملائنا في أقرب وقت ممكن". 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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