بعد إقبال الملايين عليها.. "سيغنال" تواجه "صعوبات فنية"!

أعلنت منصة المراسلة "سيغنال" أنّها تواجه "صعوبات فنية" ناتجة على إقبال ملايين المستخدمين الجدد على تنزيل تطبيقها، وذلك بعد لجوء الملايين إلى هذه المنصة بدلاً من تطبيق "واتسآب" الشهيربعد كشف "واتسآب" في وقت سابق عن شروط جديدة متعلقة بالخصوصية.

وبحسب ما نقل موقع "مز مز" عن شبكة "بي بي سي"، فقداشتكى بعض المستخدمين، من صعوبة إرسال الرسائل عبر تنزيل التطبيق على الهواتف المحمولة والحواسيب العادية لعدة ساعات.

وكانت الشركة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإقبال منذ أن كشفت منافستها واتساب عن شروط جديدة للخصوصية الأسبوع الماضي.



وقالت "سيغنال" عبر موقع "تويتر"، إنّها أضافت خوادم "بوتيرة قياسية" وتعمل على استعادة الخدمة، وكتبت المنصة في تغريدة: "الملايين والملايين من المستخدمين الجدد يرسلون رسالة تفيد بأهمية الخصوصية".

واستفاد تطبيقا "سيغنال" و"تليغرام"، من السخط الناجم عن الشروط والأحكام المحدثة لتطبيق "واتسآب". وأخبر "واتسآب" مستخدميه، البالغ عددهم ملياري مستخدم، أنه يجب عليهم السماح له بمشاركة البيانات مع شركته الأم "فيسبوك"، إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في استخدامه.



ولا ينطبق هذا على المستخدمين في بريطانيا وأوروبا، ولكن تم إرسال الإشعار إلى الجميع. وشدد "واتسآب" على أن ممارسته لمشاركة البيانات مع "فيسبوك" ليست جديدة، ولم يتم توسيعها.

وقال إنه كان هناك "التباس" بشأن رسالته، والتي منحت الناس في البداية حتى الثامن من شباط المقبل، لقبول شروطها المحدثة أو التوقف عن استخدام الخدمة. وغيّر "واتسآب" الآن الموعد النهائي إلى 15 أيار، وقال إنه سيستغل الوقت لتوضيح المعلومات الخاطئة.