"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)

كشفت شركة "Acer" في خلال فعاليات معرض "CES 2021" التقني عن جيلها الجديد من حواسب "Nitro 5" المصممة لعشاق الألعاب الإلكترونية.



ونقل موقع "3dnews" عن الشركة أنّ حواسب "Nitro 5" الجديدة ستطرح بنموذجين، نموذج مجهز بشاشة بمقاس 15.5 بوصة، ونموذج بشاشات 17.3 بوصة، دقة عرض هذه الشاشات (2560/1140) بيكسل، وترددها يتراوح ما بين 144 و360هيرتزاً.

وبحسب الشركة، فقد حصلت هذه الأجهزة على لوحات مفاتيح بإضاءة خلفية، ووزعت ألوان ازرارها على المستخدمين بطريقة عملية التحكم بالألعاب.

ويدعم أحد نماذج هذه الحواسب معالجات "Core H35" من الجيل 11 من إنتاج "إنتل" ومعالجات رسوميات من نوع "GeForce RTX 3080"، بينما يدعم نموذج آخر معالجات "Ryzen 5000" و"Ryzen 9 5900HX" مع معالجات رسوميات "GeForce RTX 3080".



وسيبدأ سعر النسخة المجهزة بشاشات 15.5 بوصة وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت وأقراص تخزين داخلية 256 غيغابايت من 700 دولار تقريباً.