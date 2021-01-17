ميزة جديدة من "آبل" لأجهزة "آيفون" 2021.. هرباً من "كورونا"!

كشفت تقارير أميركية أن شركة "آبل" العملاقة تنوي إجراء تحديث جوهري في تصميم هاتف "آيفون" الجديد للعام الحالي 2021، للهروب من أزمة مرتبطة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وقالت وكالة "بلومبرغ" إنّ "آبل" تفكر في إضافة "قارئ بصمات من داخل الشاشة وغير مرئية" في "آيفون" المقبل.

وأضافت أن تلك الميزة بدأت الشركة في التفكير بتنفيذها في وقت مبكر من العام الماضي، خاصة مع الاعتماد الواسع في الوقت الحالي على ارتداء أقنعة الوجة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي أعاقت بشكل كبير استخدام خاصية "بصمة الوجه"، كانت أطلقتها "آبل" لأول مرة في هاتف "آيفون إكس".





كما كشفت الوكالة الأميركية في تقريرها أيضاً عن صدمة، وهي أن شركة "آبل" ناقشت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" الذي أعلن عنه في أيلول الماضي، بدعوى حماية البيئة. وأفادت "بلومبرغ" بأن "آبل" لا تزال تختبر تقنية "قارئ البصمات من داخل الشاشة" لكي تدرجها في العام الحالي.كما كشفت الوكالة الأميركية في تقريرها أيضاً عن صدمة، وهي أن شركة "آبل" ناقشت إزالة منفذ "Lightning" من بعض طرازات "آيفون"، وذلك لصالح الشحن اللاسلكي، وذلك بعدما أزالت شاحن الطاقة من علبة أحدث هواتفها "آيفون 12" الذي أعلن عنه في أيلول الماضي، بدعوى حماية البيئة.

وذكرت "بلومبرغ" أيضاً أن "آبل" بدأت في العمل على تطوير هاتف قابل للطي ، وبدأت في تصميم نماذج أولية للشاشات القابلة للطي، وذلك بعد أن طرح العديد من منافسيها هواتف بذلك التصميم، مثل "سامسونغ" التي قدمت هاتف "غلاكسي فولد"، و"موتورولا".