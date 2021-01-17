تكنولوجيا وعلوم

الصين تكشف عن قطار "طلقة" يمكن تشغيله في درجة حرارة 40 تحت الصفر

Lebanon 24
17-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-785061-637464823872546964.jpg
Doc-P-785061-637464823872546964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الصين عن قطار "طلقة" جديد يُدعى "سي أر400 إيه إف" يمكن تشغيله في الظروف المناخية الصعبة، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".



ويسير القطار الذي طورته شركة "تشينا ستيت ريلواي" التابعة للحكومة 350 كيلومتراً في الساعة كما يمكن تشغيله حتى مع انخفاض درجة الحرارة إلى 40 تحت الصفر.


ويعد القطار من طراز "فوشينغ" الكهربائي فائق السرعة ومن المقرر أن يسير على خط جديد عالي السرعة يربط ما بين العاصمة الصينية بكين والوجهات الشمالية والشرقية بما في ذلك مدينتي شنيانغ وهاربن التي تتميز بمهرجانها السنوي للجليد.

وأعلنت مجموعة "تشينا ستيت ريلواي بكين" التابعة لـ"تشينا ستيت ريلواي" أن القطار يحتوي على العديد من العناصر التي تساعد على تحمل درجة الحرارة المنخفضة مثل مسامير مصنعة من الكروم وشرائط من السيلكون تمنع دخول الجليد إلى القطار كما أن أجهزة التحكم في الفرامل مقاومة للحرارة.


أما جسم القطار فهو ذو تصميم انسيابي يساعد في خفض استهلاك الطاقة، فيما لم يتم الإفصاح عن موعد بدء تشغيل القطار حتى الآن.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-01-17
18:00 | 2021-01-17
15:00 | 2021-01-17
12:00 | 2021-01-17
09:00 | 2021-01-17
06:00 | 2021-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website