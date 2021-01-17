الصين تكشف عن قطار "طلقة" يمكن تشغيله في درجة حرارة 40 تحت الصفر

كشفت الصين عن قطار "طلقة" جديد يُدعى "سي أر400 إيه إف" يمكن تشغيله في الظروف المناخية الصعبة، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".



ويسير القطار الذي طورته شركة "تشينا ستيت ريلواي" التابعة للحكومة 350 كيلومتراً في الساعة كما يمكن تشغيله حتى مع انخفاض درجة الحرارة إلى 40 تحت الصفر.ويعد القطار من طراز "فوشينغ" الكهربائي فائق السرعة ومن المقرر أن يسير على خط جديد عالي السرعة يربط ما بين العاصمة الصينية بكين والوجهات الشمالية والشرقية بما في ذلك مدينتي شنيانغ وهاربن التي تتميز بمهرجانها السنوي للجليد.وأعلنت مجموعة "تشينا ستيت ريلواي بكين" التابعة لـ"تشينا ستيت ريلواي" أن القطار يحتوي على العديد من العناصر التي تساعد على تحمل درجة الحرارة المنخفضة مثل مسامير مصنعة من الكروم وشرائط من السيلكون تمنع دخول الجليد إلى القطار كما أن أجهزة التحكم في الفرامل مقاومة للحرارة.أما جسم القطار فهو ذو تصميم انسيابي يساعد في خفض استهلاك الطاقة، فيما لم يتم الإفصاح عن موعد بدء تشغيل القطار حتى الآن.