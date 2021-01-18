تكنولوجيا وعلوم

موجة اختراق جديدة تستهدف مستعرض غوغل كروم

Lebanon 24
18-01-2021 | 06:00
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حذّر خبراء في شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني من موجة جديدة للاختراق يتعرض لها مستعرض غوغل كروم باستخدام أكثر من 20 إضافة يستخدمها ما يزيد عن 8 ملايين شخص.

وتم استهداف إضافات شهيرة مثل Frigate Light و Frigate CDN و SaveFrom من قبل القراصنة للقيام بأنشطة ضارة، ولكن لحسن الحظ لم يكن الهدف هو أي معلومات مالية أو بيانات حساسة أخرى.

وتقول كاسبرسكي إن الهدف من هذه الحملة هو توليد حركة مرور لمقاطع الفيديو على مواقع البث من أجل زيادة عدد المشاهدين، ويبدأ تشغيل مقاطع الفيديو سرا في الخلفية عندما يبدأ الضحية في تصفح الويب.

ويقول الخبراء إن المشكلة الأساسية تكمن في تباطؤ مستعرض كروم عندما يتم تشغيل الفيديو سراً، ومع ذلك يبدأ تشغيل الفيديو فقط عندما يبدأ المستخدمون في التصفح، لذلك قد ينسبون التباطؤ إلى تصفح الويب.

ويمكن الانتباه إلى الاختراق من خلال سماع صوت الفيديو في الخلفية، كما أن هذه المشكلة يمكن أن تقاطع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي حال ملاحظة أي من المشاكل السابقة، توصي كاسبرسكي بتعطيل عمل الإضافات الضارة، وفي حال لم تكن تعرف أي الإضافات هي سبب المشكلة، فحاول تعطيلها واحدة تلو الأخرى حتى تعثر على الإضافة الضارة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
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