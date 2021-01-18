تكنولوجيا وعلوم

كيف تستخدم الإنترنت بعد تشغيل وضع الطيران؟

Lebanon 24
18-01-2021 | 23:00
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يؤدي تشغيل خاصية وضع الطيران على الهاتف إلى إغلاق البيانات الخلوية وإيقاف الاتصال بالإنترنت، ورغم ذلك هناك طريقة تمنح المستخدم تفعيل الإنترنت دون استقبال المكالمات غير المرغوب فيها أحيانا.

وبعد ضبط وضع الطيران على المستخدم فتح لوحة المفاتيح وإدخال الكود (*#*#4636#*#*) دون أقواس، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

ثم تظهر نافذة على شاشة الهاتف تقدم عدة خيارات وعلى المستخدم الضغط على زر "phone information" لتظهر نافذة أخرى، تسمح تفعيل خيار "turn on radio"، وفي الخطوة الأخيرة على المستخدم الضغط على الثلاث نقاط في أعلى أو أسفل الصفحة ثم الضغط على زر "Enable Data Connection".

وحسب الصحيفة، يمكن الخروج من النافذة بعد ذلك وتصفح الإنترنت. ولهذه الخاصية فوائد عملية عدة منها الحفاظ على شحن البطارية لمدة أطول وسرعة شحن البطارية وتجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز خلال عملية الشحن. بالإضافة إلى إيقاف الإعلانات المزعجة التي تظهر عند استخدام بعض التطبيقات.
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