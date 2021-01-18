لهذا السبب.. توقفوا فوراً عن استخدام تطبيق "مسنجر"!

كشف خبير في الأمن السيبراني، في مقال في "فوربس"، نُشر يوم السبت، أنه يجب علينا التوقف عن استخدام تطبيق مسنجر، التابع لـ "فيسبوك" ، بسبب عدم وجود حماية مناسبة لرسائلنا.

وأشار الخبير إلى أن رد الفعل الناتج عن تحديث سياسة تطبيق واتس آب التي تخطط للبدء بمشاركة بيانات المستخدم مع "فيسبوك"، يجب أن تكون "بمثابة تحذير صارخ لمستخدمي مسنجر البالغ عددهم 1.3 مليار مستخدم"، نظرا لأن تجميع البيانات من مسنجر أكثر إثارة للقلق منه على "واتس آب".

وقال زاك دوفمان، الصحافي الخبير في الأمن السيبراني في مقاله، إن "كارثة" واتس آب أدت في الواقع إلى "صرف الانتباه بعيدا عن مدى سوء انتهاك مسنجر لخصوصية المستخدمين، ولا يوجد مبرر لذلك".

وأضاف: "نعلم جميعا أن شركة "فيسبوك" تكسب رزقها من بياناتنا، وهذه هي الطريقة التي ندفع بها مقابل خدماتها المجانية. ولكن هناك حاجة إلى وجود حد".

وذكر الصحافي أن الحجة الرئيسية لتطبيق واتس آب في دفاعه عن تحديث سياسته هي أن التطبيق لا يمكنه قراءة رسائلنا وكذلك "فيسبوك". ووفقا لدوفمان، فإنه إذا كنت من مستخدمي مسنجر، فإن"فيسبوك" تعترف بمراقبتها للمحتوى المرسل في الرسائل الخاصة بين المستخدمين.