تكنولوجيا وعلوم

هل تتحول رخص القيادة إلى إلكترونية؟

Lebanon 24
19-01-2021 | 06:00
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يرى نواب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أن رخص قيادة السيارات الورقية والبلاستيكية يجب أن تستبدل بوثيقة إلكترونية على شكل شيفرة QR.

وأشار رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية في مجلس الدوما، ياروسلاف نيلوف، إلى أنه "حان الوقت للانتقال إلى أشكال حديثة من رخص قيادة السيارات، ما سيسمح بتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال التعامل بين رجال شرطة المرور والسائقين الذين يكفي لهم أن يكشفوا عن شفرة  QR على الهاتف الذكي مع شرط توفر اتصال الانترنت في الطريق".
 
وتعتزم وزارة الرقمنة الروسية أن تجري تجربة بهذا الشأن في بعض المناطق الروسية حيث سيستخدم السائقون تطبيقا إلكترونيا مزودا بشيفرة QR. وفي حال نجاح التجربة سيتم تطبيقها في عموم روسيا.

وقال إن السائقين يمكن أن يستخدموا في المرحلة الأولى للتجربة رخصة القيادة الإلكترونية إلى جانب رخصة القيادة البلاستيكية. ليستغنوا فيما بعد عن الوثيقة الأخيرة بعد أن يعتادوا مع مرور الوقت على التكنولوجيا الحديثة.

فيما شدد نائب مجلس الدوما على ضرورة توفير شبكة الإنترنت في كل المناطق والطرق الروسية كشرط أساسي لنجاح التجربة.
المصدر: روسيا اليوم
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