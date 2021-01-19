"لراحتك" سوار ذكي يتيح لرئيسك متابعة حالتك النفسية.. هكذا يعمل

بإمكان الشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، وذلك بعدما طورت شركة "مود بيم" سوارا ذكيا يتيح لها ذلك، وخصوصا على خلفية انتشار جائحة كورونا في العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه "خلال أزمة كورونا واضطرار الجميع للعمل من المنزل، كانت هناك حيرة كبيرة حول ردة فعل الموظفين، وما إذا كانوا راضين أم لا، لذلك طورت الشركة سوارا يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها".

وأشارت إلى الزر الأصفر في السوار للتعبير عن الشعور بالسعادة، والأزرق للتعبير عن الشعور بالحزن.

وتابعت: "السوار متصل بتطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني للحاسوب يمكن للمدير المباشر من خلاله متابعة حالة موظفيه باستمرار، حرصا على تقديمهم أعلى مستويات من الإنتاج على مدار اليوم".

ويمكن استخدام السوار لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وأفراد العائلة وإبقائهم على اتصال مستمر، بعد أن منعتهم الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من التجمع كما في السابق.

وقد يسمح Moodbeam على سبيل المثال، لشخص ما بمتابعة أخبار أحد الوالدين الذي يعيش على بعد مئات الأميال ولم يره منذ ما يقرب من عام بسبب إجراءات العزل الحكومية.

ولكن يمكن أن يوفر أيضًا حلاً جديدًا للمحترفين - يمكن للمديرين أن يمنحوا فريقهم خيار ارتداء سوار المعصم لإنشاء مجتمع داخل التطبيق من العمال الذين يبحثون عن بعضهم البعض.

ويمكن للمديرين عرض لوحة القيادة عبر الإنترنت لمراقبة الصحة النفسيةللعاملين، بسبب عدم القدرة الحالية على التفاعل المباشر مع الموظفين.

وقالت كريستينا كولمر ماكهيو، المؤسسة الشريكة لمود بيم، لبي بي سي: "تحاول الشركات البقاء على اتصال مع الموظفين الذين يعملون من المنزل". هنا يمكنهم أن يسألوا 500 عضو: "أنت بخير؟" دون أن تلتقط الهاتف".

يتيح التطبيق ، في كل من iOS و Android ، للمستخدمين استكشاف الأنماط والاتجاهات على مدار اليوم ، وإضافة الملاحظات ، ومقارنة النوم والنشاط مقابل الحالة المزاجية، وكذلك اختيار مشاركة ملفك الشخصي مع الآخرين.

وفي الوقت نفسه، فإن حزام السيليكون متين ومقاوم للماء، مما يعني أنه يمكن ارتداؤه أثناء العمل أو المشي أو الاستحمام.