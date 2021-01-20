تكنولوجيا وعلوم

"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2021 | 18:00
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أعلنت شركة "Vivo" الصينية يوم غد الخميس، موعداً لبدء بيع هاتفها الأحدث المخصص لشبكات "5G"، والذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وبحسب ما نقل موقع "ixbit" عن أحدث التسريبات، فإن هاتف "+Vivo X60 Pro" سيطرح بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 48 ميغابيكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض فيها مستشعرات من الجيل الحديث للتثبيت التلقائي للقطة أثناء التصوير، كما جهزت هذه الكاميرا بعدسة خاصة لالتقاط الصور البعيدة بمعدل تقريب إلكتروني x60 ومعدل تقريب بصري x5.
 
كما سيزود هذا الهاتف بشاشات "AMOLED" عالية الدقة بمقاس 6.56 بوصة بمعدل تردد يصل إلى 120 هيرتزا، وبطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 55 واطا.
 
وسيوفر الأداء السريع والتعامل الممتاز له مع بيانات الإنترنت معالج من نوع "Snapdragon 888"، وقد تطلق منه نسخ مجهزة بمعالجات "Snapdragon 875".
 
وستحصل نسخه أيضاً على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت.
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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