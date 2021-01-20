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تكنولوجيا وعلوم
غوغل توقف حساب قائدة فريق الذكاء الاصطناعي بالشركة ”مارغريت ميتشل“
Lebanon 24
20-01-2021
|
23:00
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أعلنت شركة غوغل أنها تقوم بإجراء تحقيق مع قائدة فريق الذكاء الاصطناعي بالشركة مارغريت ميتشل، لتسريبها مستندات حساسة.
وقال متحدث باسم "غوغل" في بيان، "إن الشركة تقفل حسابات الموظفين تلقائياً ضمن أنظمة الأمان، عندما تكتشف أن الحساب معرض لخطر الاختراق بسبب مشاكل الاعتماد أو عند تشغيل قاعدة آلية تتضمن معالجة البيانات الحساسة. وفي حالة ميتشل، اكتشفت أنظمتنا أمس أن أحد الحسابات قد سرق آلاف الملفات وشاركها مع حسابات خارجية متعددة. وتم شرح الأمر للموظف في وقت سابق اليوم".
وقال موظف بالشركة طلب عدم الكشف عن هويته إن الإدارة وجهت توبيخاً لميتشل، الثلاثاء، وحُظرت من حساب الشركة والبريد الإلكتروني، لكن لم يتم فصلها.
غوغل تطرد غيبرو
وسبق أن انتقدت ميتشل شركة غوغل بعد طرد تيمنيت غيبرو، التي شاركت سابقاً في قيادة قسم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي في الشركة.
وجاء طرد غيبرو في اليوم نفسه الذي اتهم فيه المجلس الوطني لعلاقات العمل غوغل بالتجسس على الموظفين قبل طرد عاملين عام 2019.
في الأسبوع الماضي، قالت ميتشل في تغريدة أنها كانت تجمع وثيقة حساسة بشأن طرد غيبرو، والتي سيتم مشاركتها مع جيف دين عالم الحاسوب الأمريكي، وقيادات أخرى في الشركة.
واشتهرت غيبر بإظهار كيف أن خوارزميات التعرف على الوجه أفضل في التعرف على الأشخاص البيض أكثر من السود، تركت الشركة في عاصفة من الجدل في ديسمبر.
وقالت إنها طُردت بعد أن طلبت الشركة منها سحب ورقة بحثية شاركت في تأليفها تساءلت عن تقنية الذكاء الاصطناعي في قلب محرك بحث الشركة، فيما قالت الشركة إنها استقالت.
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