تكنولوجيا وعلوم

تسريب صور ومواصفات هاتف Honor لهذا العام (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2021 | 23:00
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سربت بعض صفحات ومواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بهاتف V40 الذي يتوقع أن تعلن عنه Honor قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Honor ستعلن عن الهاتف رسميا في 22 كانون الثاني الجاري، وسيحصل هذا الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار يزن 208 غرامات.

ومن المفترض أن يزود الجهاز بشاشة AMОLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا.
 
 
 
أما معالج هذا الهاتف فسيكون على الأغلب Snapdragon 888 سيمكنه من العمل مع شبكات 5G، وذواكر الوصول العشوائي ستأتي 6 أو 8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.
 
 
 
كما تشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأساسية له ستكون رباعية العدسة، وعدستها الأساسية بدقة 64 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون ثنائية العدسة تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، أما البطارية فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
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