تكنولوجيا وعلوم

خبر سار لمستخدمي أنظمة Linux

Lebanon 24
21-01-2021 | 06:00
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أعلن القائمون على مشروع برنامج Wine المفتوح المصدر عن إطلاق إصدار جديد من برنامجهم لتسهيل تشغيل تطبيقات وألعاب ويندوز على الحواسب العاملة بأنظمة Linux و macOS.

وتبعا للقائمين على البرنامج فإن الإصدار الجديد "6.0" من التطبيق يأتي بالكثير من التعديلات البرمجية مقارنة بالإصدار الذي طرح العام الفائت، وسيسهل على مستخدمي أنظمة Linux عملية التحكم باجهزتهم بشكل ملحوظ.

ومن أهم الميزات التي حملها معه الإصدار الجديد هي تعديلات لتسهيل ربط الملحقات الخارجية بالحواسب، منها تعديلات تخص برامج التوصيل عبر منافذ USB، وتعديلات لبرامج التحكم بفأرة الحاسب.
 
 
 
كما أضاف هذا الإصدار دعما للعديد من ميزات Direct3D 11 لتحسين معالجة الرسوميات، ودعما للإصدار 1.2.162 من برمجيات Vulkan، وآلية جديدة لربط مكتبة Unix بوحدة PE في الحواسب.
 
 
 
أما بانسبة للحواسب العاملة بأنظمة macOS ومعالجات Apple M1 من آبل، فقد وفر هذا الإصدار دعما لمعيارية ARM64 لتتخلى هذه الأجهزة عن معيارية PowerPC.
المصدر: روسيا اليوم
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