"يوتيوب" يحظر ترامب أسبوعاً آخر

قالت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت إنها ستمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل.ومنع موقع يوتيوب ترمب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع، بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلا إن التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة.وقالت غوغل: "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سالفا سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى".