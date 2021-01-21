هكذا يمكنكم إرسال رسالة "صامتة" على "تليغرام"

يمكن استخدام ما يعرف بـ"الرسائل الصامتة" على منصة "تليغرام"، حيث تتيح الرسائل الصامتة للمستخدمين إرسال الرسائل بدون صوت الإخطار، وتكون هذه الميزة في متناول اليد أثناء إرسال رسالة إلى شخص ما.

وفي ما يلي الخطوات التي تظهر طريقة إرسال رسائل صامتة، بحسب موقع "بوابة الفجر" المصرية:



- افتح تطبيق "تليغرام" على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

- توجه إلى أي نافذة دردشة.

- اكتب رسالتك.

- اضغط مع الاستمرار على زر الإرسال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.

- سيُظهر لك هذا خيارين: "جدولة الرسالة" و"إرسالها بدون صوت" - اختر الأخير.