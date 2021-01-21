"إل جي" تخطط للخروج نهائياً من سوق الهواتف الذكية

أرسل مدير إل جي التنفيذي، كون بونغ سيوك، إلى موظفيه رسالة عبر منصة التواصل الداخلي، أكد فيها أن الشركة تدرس حالياً اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لبيع قطاع الهواتف الذكية، أو تقليل عدد موظفيه، أو الانسحاب الكامل من السوق.ووفقاً لموقع The Korea Herald، فإن الشركة نشرت بياناً رسمياً يؤكد أن "الوقت أصبح مناسباً لاتخاذ إل جي القرار الأنسب، مع تحول المنافسة في سوق الهواتف الذكية ليصبح أكثر شراسة".

كما نشر موقع ذا فيرج المتخصص في أخبار التقنية، تعليق المتحدث باسم الشركة، والذي قال: "تلتزم إدارة إل جي إليكترونيكس في 2021 باتخاذ أي قرار تتطلبه التحديات التي يواجهها قطاع الهواتف الذكية لديها. ولكن حتى الآن، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي".قرار مفاجئجاء قرار الشركة الكورية بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن إدارتها استمرت في إنكار جميع التقارير التي خرجت طول الفترة الماضية حول قرار الخروج التام من سوق الهواتف الذكية، إلى جانب أن الشركة قدمت العام الماضي عائلة جديدة من هواتفها الذكية وهي LG Velvet.وقد أثارت إل جي جمهورها من خلال تشويقهم بنموذج مدهش لهاتف ذكي بشاشة قابلة للتمدد، أو كما يتم تسميته هاتف بشاشة قابلة لـ"اللف"- Rollable Phone، وذلك خلال معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2021.