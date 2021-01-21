مدير إنستغرام يعترف بتقدم "تيك توك"

اعترف مدير إنستغرام، آدم موسيري، بأن تيك توك متقدم بشكل واضح في مجال الفيديوهات القصيرة، مشيراً إلى أنه غير سعيد بميزة إنستغرام "Reels" التي تحاول منافسة العملاق الصيني.





ولاء الجمهور

وقال موسيري، إنه حالياً يحاول مع فريقه المحافظة على ولاء المستخدمين وإضافة آخرين جدد، من خلال تقديم مزايا تجذب المستخدمين بالفعل، من دون التطرق إلى ابتكار مزايا مبتكرة.



وضرب مدير إنستغرام مثالاً لهذه الفكرة بأدوات "تيك توك" المبتكرة لإثراء الفيديوهات التي ينتجها المستخدمون مثل مؤثرات الفيديوهات البصرية (Filters).



وركز على ضرورة تبسيط أنواع الفيديوهات المختلفة التي يمكن مشاركتها على إنستغرام، بحيث يصبح من السهل على المستخدم التفرقة بين فيديوهات IGTV الطويلة والفيديوهات القصيرة Reels وكذلك المنشورات التقليدية والقصص (Stories). وفي حوار له مع مجلة "ذا فيرج" التقنية، أكد موسيري أن فريق "إنستغرام يعمل بكل جهده لفهم طريقة مشاركة المستخدمين للمحتوى، وكذلك أسلوبهم على المنصة"، معترفاً بأنه ما زال أمامهم الكثير لينجزوه خلال الفترة المقبلة، لمواكبة تقدم "تيك توك".ولاء الجمهوروقال موسيري، إنه حالياً يحاول مع فريقه المحافظة على ولاء المستخدمين وإضافة آخرين جدد، من خلال تقديم مزايا تجذب المستخدمين بالفعل، من دون التطرق إلى ابتكار مزايا مبتكرة.وضرب مدير إنستغرام مثالاً لهذه الفكرة بأدوات "تيك توك" المبتكرة لإثراء الفيديوهات التي ينتجها المستخدمون مثل مؤثرات الفيديوهات البصرية (Filters).وركز على ضرورة تبسيط أنواع الفيديوهات المختلفة التي يمكن مشاركتها على إنستغرام، بحيث يصبح من السهل على المستخدم التفرقة بين فيديوهات IGTV الطويلة والفيديوهات القصيرة Reels وكذلك المنشورات التقليدية والقصص (Stories).