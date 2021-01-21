تكنولوجيا وعلوم

مدير إنستغرام يعترف بتقدم "تيك توك"

Lebanon 24
21-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-786424-637468405973857400.jpg
Doc-P-786424-637468405973857400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف مدير إنستغرام، آدم موسيري، بأن تيك توك متقدم بشكل واضح في مجال الفيديوهات القصيرة، مشيراً إلى أنه غير سعيد بميزة إنستغرام "Reels" التي تحاول منافسة العملاق الصيني.
 
وفي حوار له مع مجلة "ذا فيرج" التقنية، أكد موسيري أن فريق "إنستغرام يعمل بكل جهده لفهم طريقة مشاركة المستخدمين للمحتوى، وكذلك أسلوبهم على المنصة"، معترفاً بأنه ما زال أمامهم الكثير لينجزوه خلال الفترة المقبلة، لمواكبة تقدم "تيك توك".

ولاء الجمهور
وقال موسيري، إنه حالياً يحاول مع فريقه المحافظة على ولاء المستخدمين وإضافة آخرين جدد، من خلال تقديم مزايا تجذب المستخدمين بالفعل، من دون التطرق إلى ابتكار مزايا مبتكرة.

وضرب مدير إنستغرام مثالاً لهذه الفكرة بأدوات "تيك توك" المبتكرة لإثراء الفيديوهات التي ينتجها المستخدمون مثل مؤثرات الفيديوهات البصرية (Filters).

وركز على ضرورة تبسيط أنواع الفيديوهات المختلفة التي يمكن مشاركتها على إنستغرام، بحيث يصبح من السهل على المستخدم التفرقة بين فيديوهات IGTV الطويلة والفيديوهات القصيرة Reels وكذلك المنشورات التقليدية والقصص (Stories).
 
وقال موسيري: "العام الماضي قدمنا العديد من أشكال المحتوى الجديد، لذلك هذا العام علينا العودة إلى تلك الأنواع وتبسيط استخداماتها، ليتمكن مستخدمو إنستغرام من استيعاب كيفية إنتاج محتوى مميز عبر كل تلك الأدوات المختلفة".

وعلى الرغم من صعوبة عامه الماضي بسبب خلافاته مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فإن "تيك توك" حصد لقب التطبيق الأكثر تحميلات في عام 2020 على مستوى العالم، إذ ارتفعت تحميلاته بمعدل 5 أضعاف إجمالي التحميلات التي حققها التطبيق في 2019، وفقاً لتقرير موقع AppFigures.
 
المصدر: الشرق
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-01-21
18:00 | 2021-01-21
15:00 | 2021-01-21
12:00 | 2021-01-21
09:00 | 2021-01-21
06:00 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website