12
o
بيروت
13
o
طرابلس
5
o
صور
13
o
جبيل
6
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
7
o
بشري
6
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
مدير إنستغرام يعترف بتقدم "تيك توك"
Lebanon 24
21-01-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف مدير إنستغرام، آدم موسيري، بأن تيك توك متقدم بشكل واضح في مجال الفيديوهات القصيرة، مشيراً إلى أنه غير سعيد بميزة إنستغرام "Reels" التي تحاول منافسة العملاق الصيني.
وفي حوار له مع مجلة "ذا فيرج" التقنية، أكد موسيري أن فريق "إنستغرام يعمل بكل جهده لفهم طريقة مشاركة المستخدمين للمحتوى، وكذلك أسلوبهم على المنصة"، معترفاً بأنه ما زال أمامهم الكثير لينجزوه خلال الفترة المقبلة، لمواكبة تقدم "تيك توك".
ولاء الجمهور
وقال موسيري، إنه حالياً يحاول مع فريقه المحافظة على ولاء المستخدمين وإضافة آخرين جدد، من خلال تقديم مزايا تجذب المستخدمين بالفعل، من دون التطرق إلى ابتكار مزايا مبتكرة.
وضرب مدير إنستغرام مثالاً لهذه الفكرة بأدوات "تيك توك" المبتكرة لإثراء الفيديوهات التي ينتجها المستخدمون مثل مؤثرات الفيديوهات البصرية (Filters).
وركز على ضرورة تبسيط أنواع الفيديوهات المختلفة التي يمكن مشاركتها على إنستغرام، بحيث يصبح من السهل على المستخدم التفرقة بين فيديوهات IGTV الطويلة والفيديوهات القصيرة Reels وكذلك المنشورات التقليدية والقصص (Stories).
وقال موسيري: "العام الماضي قدمنا العديد من أشكال المحتوى الجديد، لذلك هذا العام علينا العودة إلى تلك الأنواع وتبسيط استخداماتها، ليتمكن مستخدمو إنستغرام من استيعاب كيفية إنتاج محتوى مميز عبر كل تلك الأدوات المختلفة".
وعلى الرغم من صعوبة عامه الماضي بسبب خلافاته مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فإن "تيك توك" حصد لقب التطبيق الأكثر تحميلات في عام 2020 على مستوى العالم، إذ ارتفعت تحميلاته بمعدل 5 أضعاف إجمالي التحميلات التي حققها التطبيق في 2019، وفقاً لتقرير موقع AppFigures.
المصدر: الشرق
الأكثر قراءة
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
Lebanon 24
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
08:00 | 2021-01-21
21/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)
Lebanon 24
الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)
09:00 | 2021-01-21
21/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
10:10 | 2021-01-21
21/01/2021 10:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!
Lebanon 24
شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!
15:00 | 2021-01-21
21/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:00 | 2021-01-21
"إل جي" تخطط للخروج نهائياً من سوق الهواتف الذكية
18:00 | 2021-01-21
هكذا يمكنكم إرسال رسالة "صامتة" على "تليغرام"
15:00 | 2021-01-21
"يوتيوب" يحظر ترامب أسبوعاً آخر
12:00 | 2021-01-21
أين صنعت لعبة الفيديو الأكثر مبيعا على الإطلاق؟
09:00 | 2021-01-21
علماء الفلك يحذرون من نهاية العالم.. تهديد شمسي قد يحول الأرض إلى "صخرة هامدة"!
06:00 | 2021-01-21
خبر سار لمستخدمي أنظمة Linux
فيديو
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
Lebanon 24
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
15:00 | 2021-01-21
22/01/2021 01:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
22/01/2021 01:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
22/01/2021 01:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact