ميزة في غوغل كروم تكشف إذا كانت كلمات مرورك ضعيفة

يحتوي غوغل كروم على ميزة أمان تساعد المستخدمين على اكتشاف مدى قوة كلمات المرور لديهم.

وتم تزويد آخر تحديث من متصفح غوغل كروم بأداة تخبرك إذا تم اختراق كلمات المرور لديك، أو أنها ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها حمايتك من الاختراق.

وبمجرد تنزيل تحديث غوغل كروم 88، ستتمكن من الدخول على الأداة الجديدة، وما عليك سوى فتح المتصفح والنقر في الزاوية اليمنى العلوية للانتقال إلى الإعدادات، ثم انقر فوق رمز المفتاح للانتقال إلى خيارات كلمة المرور.

وبعد ذلك ستجد قسمًا يسمى "كلمات المرور المحفوظة" يحتوي على جميع مواقع الويب التي قمت بحفظ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. ثم انقر على "التحقق من كلمات المرور"، وسيقوم غوغل كروم بفحص كلمات المرور الخاصة بك والتحقق إذا تم اختراق أي منها، وسيخبرك أيضًا إذا كانت أي من كلمات المرور الخاصة بك ضعيفة ويجب تغييرها.

وإذا كانت كلمة المرور ضعيفة، يمكنك النقر فوق ارتباط لجعل كلمات المرور أقوى.

وتتوفر الميزة حالياً لمستخدمي أبل لتطبيق كروم على أجهزة آيفون وآيباد، ومن المتوقع أن تصل إلى أجهزة آيفون في المستقبل القريب، وتقول غوغل إن هذه الميزة تم استخدامها 14 مليون مرة خلال هذا الأسبوع، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.