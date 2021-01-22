تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "غوغل" الأميركية العملاقة عن إطلاق تحديث جديد لمتصفّح "Chrome 88" القادر على العمل مع مختلف أنواع الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية.

وبحسب ما نقل موقع "3dnews" عن  الخبراء في "غوغل"، فإنّ التحديث الجديد حمل لمستخدمي "Chrome" العديد من الميزات الجديدة، فالنسبة لمستخدمي المتصفح مع أنظمة "ويندوز-10" تحسنت ميزات الوضع الداكن للمتصفح، وظهرت لديهم أشرطة تمرير داكنة جديدة، أما مستخدمي "Chrome OS" فقد حصلوا على ميزات جديدة للإعدادات السريعة للمتصفح.
 
ومع هذا الإصدار الجديد عطلت "غوغل" في متصفحها بعض التقنيات القديمة مثل بروتوكولات "FTP"، كما اختفى مشغل "Adobe Flash" من المتصفح أيضاً، وأضيفت ميزة "Tab Search".

ومع هذا التحديث بات بإمكان مستخدمي "Chrome" عبر أنظمة "ويندوز" و"iOS" و"Chrome OS" ضبط كلمات مرور الإنترنت الخاصة بهم بشكل أسرع وأكثر سهولة، كما بات المتصفح ينبه المستخدم في حال كان يستعمل كلمات مرور ضعيفة.
 
وكانت "غوغل" قد أطلقت أواخر العام الفائت تحديثات جديدة لمستخدمي متصفحها عبر الأجهزة الذكية أيضاً، وصححت في هذه التحديثات ثغرات برمجية كان من الممكن استغلالها لاختراق الهواتف العاملة بأنظمة "أندرويد".
 



 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-01-22
12:00 | 2021-01-22
09:00 | 2021-01-22
06:00 | 2021-01-22
23:00 | 2021-01-21
21:00 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website