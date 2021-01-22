هل تفكر باقتناء ساعة ذكية؟ ساعة HUAWEI WATCH Fit الجديدة هي الحل

هل سئمت من ارتداء ساعة تقليدية تخبرك بالوقت والتاريخ فقط؟ ماذا لو استطعت الحصول على ساعة ذكية توفر لك أكثر من مجرد الوقت والتاريخ؟ ساعة ذكية تأتي بشاشة عالية الدقة كبيرة وأنيقة وبطارية تدوم 10 أيام بالإضافة إلى ميزات لا تحصى ولا تُعد للصحة واللياقة البدنية، هذه فقط بعض الأسباب التي تجعل ساعة HUAWEI WATCH FIT خيارك الأول عند التفكير في شراء ساعة ذكية جديدة.



شاشة أنيقة عالية الدقة مع عرض رائع

مع ساعة HUAWEI WATCH FIT، ستحصل على شاشة AMOLED مربعة كبيرة وأنيقة مقاس 1.64 بوصة وبنسبة 70٪ من الشاشة إلى الجسم، تبدو هذه الساعة مذهلة عند النظر إليها من كل زاوية. تتميز الشاشة بدقة عالية 456 × 286، و326 بكسل لكل بوصة، وشاشة بـ 16.7 مليون لون حيوية، وتزخر بالطاقة وتوفر لك تجربة مشاهدة غامرة. انتظر! هناك المزيد، تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT مع ما يقارب من 130 وجهًا رائعًا للساعة للاختيار من بينها، ويمكنك حتى ضبط خلفية الشاشة على إحدى صورك المفضلة من هاتفك؛ صورة طفلك أو حبيبك أو حيوانك الأليف أو ربما صورة شخصية لنفسك! تزن هذه الساعة الذكية 21 جرامًا فقط (بدون الحزام)، وعرض 30 ملم، وسمك 10.7 ملم، وهي خفيفة الوزن ومناسبة للارتداء اليومي.

طاقة كافية تدوم لأيام

ساعة HUAWEI WATCH FIT ساعة ذكية تجمع الكثير من القوة! يمكن أن تستمر حتى 10 أيام1. بالإضافة إلى ذلك، تدعم HUAWEI WATCH FIT تقنية الشحن السريع من هواوي (HUAWEI SuperCharge). يمكن أن يوفر لك الشحن لمدة خمس دقائق يومًا كاملاً من الاستخدام المعتاد2، في حين أن نصف ساعة فقط تشحن البطارية بنسبة تصل إلى 70٪. ساعة HUAWEI WATCH FIT ساعة ذكية تجمع الكثير من القوة! يمكن أن تستمر حتى 10 أيام1. بالإضافة إلى ذلك، تدعم HUAWEI WATCH FIT تقنية الشحن السريع من هواوي (HUAWEI SuperCharge). يمكن أن يوفر لك الشحن لمدة خمس دقائق يومًا كاملاً من الاستخدام المعتاد2، في حين أن نصف ساعة فقط تشحن البطارية بنسبة تصل إلى 70٪.

تابع صحتك ببيانات دقيقة

ساعة HUAWEI WATCH FIT ساعة ذكية مُحمّلة بمجموعة من ميزات المراقبة الصحية الدقيقة لمساعدتك على عيش نمط حياة صحي. خذ ميزة SpO23 كمثال، يمكن للساعة الذكية مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو تركيز الأكسجين في الدم ومؤشر فسيولوجي مهم لصحة الجهاز التنفسي. إذا كنت تشعر بالتوتر أو الإجهاد، بمساعدة تقنية HUAWEI TruRelaxTM، يمكن لـ HUAWEI WATCH FIT تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بك مما توفر لك مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات. يمكنك أيضًا تتبع نومك باستخدام تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0 التي تساعد في قياس جودة النوم بالإضافة إلى تزويدك بتتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة. لا تقوم تقنية HUAWEI TruSleep ™ 2.0 بحساب مدة نومك تلقائيًا؛ يمكنها أيضًا تحديد اللحظات التي تغفو فيها، وعندما تستيقظ ونسبة النوم الخفيف إلى النوم العميق وحركة العين السريعة (REM). يمكن أن تساعدك هذه البيانات على تحديد أي من مشاكل النوم الست النموذجية بدقة: الأرق، والنوم الضحل، والاستيقاظ ليلاً او في الصباح الباكر، والأحلام المفرطة، ونمط النوم غير المنتظم. كما تقدم تقنية HUAWEI TruSleep ™ 2.0 أكثر من 100 نوع من النصائح الشخصية لتحسين جودة النوم. أخيرًا وليس آخرًا، تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT تقنية HUAWEI TruSeen ™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب. يمكن لهذه الميزة مراقبة معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع ودقيق، والتي تتيح لك رعاية صحة قلبك بشكل أفضل. تعمل ميزة مراقبة القلب في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة في اليوم وتنبهك أيضًا عندما يكون معدل ضربات قلبك مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.





مدرب شخصي على معصمك

لم يكن تقليل الدهون أو بناء العضلات أو الحفاظ على اللياقة بشكل عام أسهل من قبل، وذلك بفضل ميزات تتبع اللياقة البدنية المتقدمة والدقيقة التي تأتي مع ساعة HUAWEI WATCH FIT. يعد المدرب الشخصي المتحرك مجرد واحدة من العديد من ميزات اللياقة البدنية الفريدة في هذه الساعة الذكية. تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT مع 12 دورة لياقة بدنية متحركة و44 تمرينًا قياسيًا مدمجة في الساعة الذكية. تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT 96 وضعًا للتمرين و 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا (بما في ذلك الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة والآلة الإهليلجية وآلة التجديف) و 85 وضعًا رياضيًا مجانيًا بما في ذلك التمرين والرقص ورياضات المضرب والرياضات المائية والرياضات الثلجية والرياضات الشديدة و اكثر. يمكن لهذه الساعة الذكية اكتشاف وضع التمرين تلقائيًا باستخدام مستشعر معدل ضربات القلب وخوارزمية اكتشاف التمرين. تتعرف HUAWEI WATCH FIT على حركات نشاطك وشدتها. إذا حافظت على مستوى نشاط متوسط إلى عالي الكثافة لمدة 10 دقائق، فستصدر الساعة تنبيهًا لتسأل عما إذا كنت تجري أو تمشي أو تستخدم آلة بيضاوية أو آلة تجديف. بالإضافة إلى 12 دورة تدريبية شخصية داخلية، تشتمل ساعة HUAWEI WATCH FIT أيضًا على 13 دورة جري مدمجة للعدائين من جميع المستويات. تمنحك تقنية هواوي الذكية إرشادات تشغيل في الوقت الفعلي ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فهناك دورة تدريبية لك.





مساعدك الشخصي الذكي

تجمع ساعة HUAWEI WATCH FIT بين الأناقة الكلاسيكية للساعات التقليدية والتكنولوجيا الحديثة للساعات الذكية. تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT مع مجموعة من الميزات المثيرة للاهتمام التي تجعل الحياة اليومية مريحة. تذكيرات المكالمات والرسائل الواردة، مصراع الكاميرا عن بعد الذي يسمح لك بالتقاط الصور عندما لا تحمل هاتفك ، وحتى التحكم في تشغيل الموسيقى هي مجرد أمثلة قليلة لذكرها.



مع تصميم أنيق وعصري، وشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.64 بوصة، وعمر بطارية يصل إلى 10 أيام، وميزات دقيقة لتتبع الصحة واللياقة البدنية، يجب أن تكون ساعة HUAWEI WATCH FIT هي الترقية التالية لساعتك الذكية، لا سيما أنها تأتي بسعر مشجع!