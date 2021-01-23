تكنولوجيا وعلوم

حكم قضائي يتيح لأمازون حظر تطبيق "بارلر"

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:00
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أصدرت القاضية الاتحادية في مدينة سياتل الأميركية، باربرا روثستاين، حكما بأنه يمكن لشركة أمازون حظر حساب الخدمات السحابية الخاص بشبكة "بارلر" للتواصل الاجتماعي.
وقام قسم الحوسبة السحابية التابع لأمازون بوقف عمل تطبيق "بارلر" من خوادمه في 11 كانون الثاني الجاري، جراء ما وصفته عملاق التكنولوجيا ومقره سياتل بزيادة في المحتوى العنيف على ذلك التطبيق الذي لديه قاعدة مستخدمين من اليمينيين في الأساس.  
وقام تطبيق بارلر بمقاضاة أمازون على الفور لإعادة دخوله على "خدمات شبكة أمازون"، وهي ذراع الشركة الذي يقدم البنية التحتية الرقمية الذي يشغل الكثير من الأنشطة عبر الإنترنت.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية روثستاين، الخميس، لأمازون قائلة في جزء من حكمها إن "إجبار الشركة المتمركزة في سياتل على إعادة تشغيل تطبيق بارلر عبر الإنترنت يتنافى والمصلحة العامة، بالوضع في الاعتبار نوع المحتوى المسيء والعنيف الذي نحن بصدده في هذه القضية، خصوصاً في ضوء أعمال الشغب الأخيرة في مبنى الكابيتول الأمريكي".
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