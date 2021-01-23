تكنولوجيا وعلوم

بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)

Lebanon 24
23-01-2021 | 09:00
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أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن إطلاق مجموعة جديدة من أقراص التخزين الخارجية بأسعار منافسة.

وبحسب ما نقل موقع "ixbit" عن خبراء في "سامسونغ"، فإنّ أقراص "870 Evo SSD" الجديدة من نوع "SSD" جهزت بوحدات تحكم متطورة من نوع "V-NAND" ما سيمح لها بتوفير سرعات عالية في معالجة البيانات تصل إلى 560 ميغابايت في الثانية.

كما جهزت هذه الأقراص بمخزنات مؤقتة كبيرة وتقنيات "TurboWrite" التي تساعدها في الحفاظ على استقرار أدائها بشكل ممتاز أثناء الاستعمال.
 
وتشير التجارب التي أجريت على هذه الأقراص إلى أنها توفر سرعة أكبر بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بأقراص "860  Evo SSD" التي طرحت سابقاً، فضلاً عن أنها تتوافق مع العديد من منصات الحواسب بفضل أحجامها الصغيرة نسبيا، وتتمتع بميزات متطورة تتوافق مع تقنيات الإقلاع الفوري لأنظمة التشغيل.
 
وستطرح هذه الأقراص بسعر 49 دولاراً فقط بسعة 500 غيغابايت، وبسعر 79 دولاراً بسعة 1 تيرابايت، وبـ 269 دولاراً بسعة 2 تيرابايت، و529 دولاراً بسعة 4 تيرابايت.
المصدر: روسيا اليوم

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