"هونور" تكشف عن هاتفها الأول بعد انفصالها عن "هواوي".. هذه مميزاته

كشفت شركة "هونور" الصينية يوم الخميس الفائت عن أول هواتفها بعد انفصالها عن شركة "هواوي" الصينية، وبيع الأخيرة لها لتحالف من الشركاء الصينيين.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "ذا فيرج"، فإنّ الهاتف الجديد "V40" الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس يحتوي على عدة مميزات، منها احتواؤه على شاشة "أوليد" مقاس 6.72 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير والتي يمكن شحنها في الساعة لاسلكياً بقوة 50 وات أو 66 وات باستخدام كابل شحن.

كما يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميغابيكسل، بينما الكاميراتان الأخريان عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الدقة بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل للقطات القريبة، هذا إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير "السيلفي" بدقة 32 و16 ميغابيكسل.

Honor V40 5G Launched In China



📱6.7" FHD+ OLED Curved display

📲120Hz refresh rate

🔲Mediatek Dimensity 1000+

💾8GB RAM

🗂️128GB/256GB Storage

🤳32+16MP |📸50+8+2MP

🆔In-display FPS

🔋4000mAh

🔌66W

⚙️Android 11



💴8GB+128GB - ¥3599 (~₹40,619)

💴8GB+256GB - ¥3999 (~₹45,117) pic.twitter.com/ncscA1NbTD — Utsav Raj (@Utsav_raj22) January 22, 2021



وبعد أن تخلت شركة "هواوي" عن "هونور"، فإنّ النسخة الدولية من هاتفها الجديد والذي سيحمل اسم "View 40" قد يحتوي على خدمات شركة "غوغل" الأميركية، الأمر الذي سيجعله متاحا للبيع في الأسواق الغربية وخارجها، ويصبح خالياً من العيب الكبير المتمثل في الاضطرار إلى الاعتماد على تطبيق "آب غاليري" من تطوير "هواوي"، الذي لا يزال غير قادراً على التنافس مع متجر "غوغل بلاي" خارج الصين حيث لا وجود لخدمات "غوغل". وبعد أن تخلت شركة "هواوي" عن "هونور"، فإنّ النسخة الدولية من هاتفها الجديد والذي سيحمل اسم "View 40" قد يحتوي على خدمات شركة "غوغل" الأميركية، الأمر الذي سيجعله متاحا للبيع في الأسواق الغربية وخارجها، ويصبح خالياً من العيب الكبير المتمثل في الاضطرار إلى الاعتماد على تطبيق "آب غاليري" من تطوير "هواوي"، الذي لا يزال غير قادراً على التنافس مع متجر "غوغل بلاي" خارج الصين حيث لا وجود لخدمات "غوغل".

ويتوافر الهاتف حالياً في الصين فقط، بأسعار 550 دولار أميركي لطراز بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من سعة التخزين، و620 دولار أميركي لطراز بسعة تخزين أعلى حتى 256 غيغابايت.



وكانت شركة "هواوي" أعلنت أنها ستبيع علامة "هونور" في تشرين الثاني الماضي بسبب "ضغوط هائلة" وصعوبة تأمين سلسلة إمداد مناسبة.