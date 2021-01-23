تكنولوجيا وعلوم

"أرقّ وأخف وزناً".. هذا ما تجهّزه "آبل" لحاسبها "ماك بوك آير"!

Lebanon 24
23-01-2021 | 18:00
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كشفت تسريبات صحافية جديدة ما تجهزه شركة "آبل" الأميركية لعشاق حاسبها الشهير "ماك بوك آير".

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد نشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص تفاصيل تسريبات "ماك بوك آير" الجديد، وأنّه سيكون أرق وأخف وزناً من الإصدارات السابقة.
 
وألمحت المصادر من داخل "آبل" إلى أنّها بصدد إعادة تصميم كبير لحاسب "ماك بوك آير"، حيث ستزيل منه الحاشية السفلية التي كانت تزيد سمك الجهاز ووزنه.

كما سيتم دعم حاسب "ماك بوك آير" أيضا بمعالج "إم 1" الذي يعد جيلاً جديداً كلياً من المعالجات فائقة السرعة التي سبق وأثبتت نجاحها في حاسب "ماك بوك برو"، بالإضافة إلى تقنية الشحن "ماغا سيف".

وسيتضمن تصميم "ماك بوك آير" الجديد أيضاً إطارات شاشة أصغر، ما سيؤدي إلى تقليص عامل الشكل المحمول بالفعل.

ولكن أكدت المصادر أنّ جهاز "ماك بوك آير" لن يظهر للنور إلا خلال مطلع عام 2022، وسيأتي بطرازين أحدهما بشاشة ذات قياس 14 بوصة والآخر 16 بوصة.
المصدر: سبوتنيك
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