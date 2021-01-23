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تكنولوجيا وعلوم
"إل جي" قد تخرج من سوق الهواتف الذكية!
Lebanon 24
23-01-2021
|
21:00
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أعلنت مصادر في شركة "إل جي" أن الشركة تفكر بالخروج من المنافسة في سوق الهواتف الذكية.
ونقلت صحيفة "Korea Herald" عن مذكرة داخلية صادرة عن الرئيس التنفيذي لشركة إل جي"كوون بونج سيوك" قوله بأن "الشركة من الممكن أن تخرج من سوق الهواتف الذكية إما بإيقاف إنتاج الهواتف أو بيع الأقسام المسؤولة عن الإنتاج".
وجاء في المذكرة أيضا "نظرا للمنافسة القوية جدا في سوق الهواتف الذكية، فقد حان الوقت لـ إل جي لاتخاذ قرار رصين واختيار الأفضل لها".
وأشار سيوك إلى أن شركته تنظر في 3 خيارات حول هذا الموضوع حاليا، الأول هو تخفيض وتيرة وحجم الإنتاج، والثاني بيع الأقسام المسؤولة عن إنتاج الهواتف، أما الخيار الثالث فقد يكون إغلاق هذه الأقسام نهائيا.
وأكد سيوك أن الموظفين الذين يعملون في الأقسام المذكورة لن يخسروا وظائفهم في حال إغلاق تلك الأقسام، بل سيحافظون على عملهم في الشركة.
وتعتبر شركة LG Electronics الكورية الجنوبية حاليا من أكبر الشركات المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية والمنزلية في العالم حاليا، وتطور هذه الشركة الهواتف الذكية عبر LG Mobile Communications التابعة لها.
المصدر:
روسيا اليوم
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