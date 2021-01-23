تكنولوجيا وعلوم

للوقاية من كورونا... ابتكار تقنية تتيح طلب المصعد من دون لمس الزر (فيديو)

Lebanon 24
23-01-2021 | 23:00
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مع استمرار مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية في حثهما للجمهور بعدم لمس وجوههم بأيدي غير مغسولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، زاد استخدام التقنيات التي تعمل من دون لمس.

ومن أحدث تلك التقنيات ما ابتكره استوديو في سنغافورة اسمه "Stuck Design"، الذي يعرض تصوراً لعالم لن يضطر فيه الركاب بعد الآن للضغط على أزرار المصعد بأصابعهم، وذلك من خلال تقنية "Kinetic Touchless" الجديدة، التي تحاكي حركة أصابع الإنسان وتعيد إنشاء الاستجابة اللمسية للضغط على الزر، بحسب موقع "إنغادجيت".

وتعمل التكنولوجيا الجديدة باستخدام الحركة كطريقة إدخال، ما يجعلها لا تحتاج إلى اتصال مباشر، وفي إمكانها تقليد الحركة من مسافة بعيدة.

يشرح استوديو "Stuck Design" أن نوع التفاعل من دون لمس الذي تقدمه تقنيته يمكن تطبيقه على إيماءات مختلفة أيضاً، وهذا يعني أن الأزرار التي تستخدم التقنية يمكن أن تذهب للداخل أو تتحرك للخارج إذا قام المستخدم بحركة دفع أو سحب عن بعد، كما أنه يمكن من خلالها أن يتبع صف من الأزرار إصبع المستخدم إذا قام بحركة منزلقة، كما يوضح المقطع المصور الذي أصدره الاستوديو بالأسفل.
 
 
وأشار الاستوديو السنغافوري أنه أنشأ بالفعل نموذجا أولياً عملياً بشأن تقنيته الجديدة، ولكنه أوضح أنها لا تزال مجرد تجربة في الوقت الحالي، ولا يمكن العثور عليها في المصاعد حتى الآن.
المصدر: سبوتنيك
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