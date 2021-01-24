تكنولوجيا وعلوم

بالخطوات.. كيف تكتشف كل ما يعرفه عنك فيسبوك؟ (صورة)

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-787201-637470744743995913.jpg
Doc-P-787201-637470744743995913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشعر البعض بالقلق من جمع فيسبوك معلومات شخصية عنهم، ولحس الحظ يمكنك اكتشاف ما يعرفه موقع التواصل الاجتماعي بسهولة.
وتتيح لك الشبكة الاجتماعية تنزيل البيانات والمعلومات التي خزنتها عنك، ويمكن القيام بذلك في بضع خطوات بسيطة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:
- تسجيل الدخول إلى واتس أب على متصفح الويب.
- انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق السهم المتجه لأسفل في الزاوية اليمنى العليا.
- انقر فوق "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات" ثم "معلوماتك على فيسبوك.
- هنا ستتمكن من إلقاء نظرة على "سجل الأنشطة" لمعرفة ما كنت تفعله على فيسبوك.
- القسم الأكثر فائدة هو "الوصول إلى معلوماتك".
- انقر على علامة التبويب وستتمكن من رؤية جميع أنواع البيانات المختلفة التي حفظها فيس بوك عنك منذ أن فتحت حسابك، ويتضمن ذلك محفوظات الدفع والرسائل والمنشورات وحتى العناصر التي نقلتها إلى المهملات.
- ستتمكن من رؤية كل صديق أضفته من قبل وحتى من قمت بإرسال "نكزة" إليه منذ سنوات.
- ويمكن العثور على سجل البحث وبيانات موقع تسجيل الدخول وحتى التسجيلات الصوتية في هذا القسم.
- وإذا كنت تريد نسخة شخصية مما يخزنه موقع فيسبوك عنك فعليك تنزيل السجل، وذلك من خلال خيار "تنزيل معلوماتك".
- حدد هذا الخيار ثم اختر نوع الملف الذي ترغب في تنزيل المعلومات به، وقد يستغرق تنزيل الملف بعض الوقت إذا كان حسابك قديم جداً، ويمكنك تنزيل نسخة كاملة، أو يمكنك فقط تحديد أنواع المعلومات ونطاقات التواريخ التي تريدها.
- وبمجرد إنشاء نسختك، ستكون متاحة للتنزيل لبضعة أيام، وإذا كنت ترغب في عرض معلوماتك دون تنزيلها، فيمكنك الوصول إلى هذه المعلومات في أي وقت.
 
 
 
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
09:00 | 2021-01-24
06:00 | 2021-01-24
23:00 | 2021-01-23
21:00 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website