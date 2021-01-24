أهم التسريبات حول جهاز "آيباد برو" الجديد

نشر موقع "بيغتو"، صور ملفات مسربة للإصدار الأصغر بمقاس 11 بوصة من الكمبيوتر اللوحي المقبل من "آبل"، "آيباد برو".وحسب التسريبات، فإن التغيير الرئيسي في "آيباد برو" الجديد، هو المزيد من الثقوب في الهيكل ينطلق منها نظام مكبرات الصوت الرباعية. ففي حين يحتوي "آيباد برو" الحالي على 17 ثقبا على جانبي منفذ "USB-C" السفلي، يحتوي الجهاز الجديد على 15 ثقباً على أحد الجانبين و20 على الجانب الآخر.ونعلم أيضا من التسريبات السابقة أن الطراز الأكبر مقاس 12.9 بوصة من "آيباد برو" الجديد قد يكون بإطارات أصغر حول الشاشة.وسيظل شكل الجهاز اللوحي كما في الجيل السابق، حتى الأبعاد متطابقة، بارتفاع 247.6 مم وعرض 178.5 مم وسمك 5.9 مم؛ أو 7.7 مم. هذه أخبار جيدة لأنها تعني أنها ستظل تناسب جميع الملحقات لجهاز "آيباد برو" الحالي، مثل "Magic Keyboard" أو "Apple Pencil 2".وتشمل العناصر الأخرى منفذ "USB-C" والموصل الذكي الخلفي لملحقات الطاقة والكاميرات الخلفية المزدوجة مع مستشعر "LiDAR". ومن المتوقع أن تعود ميزة "Face ID"، رغم أن "آبل" يمكن أن تضيف مستشعر "Touch ID" الجديد المثبت على زر الطاقة والذي أعطته لجهاز "آيباد آير" الجديد، بديلا لإلغاء القفل.ولا نعرف حتى الآن شريحة "آيباد برو" الجديد. ولأن أجهزة "آيباد برو" عادةً ما تستخدم إصدارات بطاقة أعلى من أحدث شرائح "آبل" المحمولة، فمن المحتمل أن نرى شريحة "A14" معدلة من نوع ما، ومن المتوقع أن تكون شريحة "M1" الموجودة في أحدث أجهزة "ماكبوك آير" و"ماكبوك برو"، و"ماك ميني".ومن المزمع إصدار "آيباد برو" بين أيار وحزيران 2021.