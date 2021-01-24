15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
12
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أهم التسريبات حول جهاز "آيباد برو" الجديد
Lebanon 24
24-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "بيغتو"، صور ملفات مسربة للإصدار الأصغر بمقاس 11 بوصة من الكمبيوتر اللوحي المقبل من "آبل"، "آيباد برو".
وحسب التسريبات، فإن التغيير الرئيسي في "آيباد برو" الجديد، هو المزيد من الثقوب في الهيكل ينطلق منها نظام مكبرات الصوت الرباعية. ففي حين يحتوي "آيباد برو" الحالي على 17 ثقبا على جانبي منفذ "USB-C" السفلي، يحتوي الجهاز الجديد على 15 ثقباً على أحد الجانبين و20 على الجانب الآخر.
ونعلم أيضا من التسريبات السابقة أن الطراز الأكبر مقاس 12.9 بوصة من "آيباد برو" الجديد قد يكون بإطارات أصغر حول الشاشة.
وسيظل شكل الجهاز اللوحي كما في الجيل السابق، حتى الأبعاد متطابقة، بارتفاع 247.6 مم وعرض 178.5 مم وسمك 5.9 مم؛ أو 7.7 مم. هذه أخبار جيدة لأنها تعني أنها ستظل تناسب جميع الملحقات لجهاز "آيباد برو" الحالي، مثل "Magic Keyboard" أو "Apple Pencil 2".
وتشمل العناصر الأخرى منفذ "USB-C" والموصل الذكي الخلفي لملحقات الطاقة والكاميرات الخلفية المزدوجة مع مستشعر "LiDAR". ومن المتوقع أن تعود ميزة "Face ID"، رغم أن "آبل" يمكن أن تضيف مستشعر "Touch ID" الجديد المثبت على زر الطاقة والذي أعطته لجهاز "آيباد آير" الجديد، بديلا لإلغاء القفل.
ولا نعرف حتى الآن شريحة "آيباد برو" الجديد. ولأن أجهزة "آيباد برو" عادةً ما تستخدم إصدارات بطاقة أعلى من أحدث شرائح "آبل" المحمولة، فمن المحتمل أن نرى شريحة "A14" معدلة من نوع ما، ومن المتوقع أن تكون شريحة "M1" الموجودة في أحدث أجهزة "ماكبوك آير" و"ماكبوك برو"، و"ماك ميني".
ومن المزمع إصدار "آيباد برو" بين أيار وحزيران 2021.
الأكثر قراءة
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
07:05 | 2021-01-24
24/01/2021 07:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خالفوا و"اكلوا" ضبط!
Lebanon 24
خالفوا و"اكلوا" ضبط!
09:30 | 2021-01-24
24/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي قادم في هذا اليوم.. استعدوا للثلوج والعواصف!
Lebanon 24
منخفض جوي قادم في هذا اليوم.. استعدوا للثلوج والعواصف!
12:03 | 2021-01-24
24/01/2021 12:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يفتح معركة إستباقية وينهي الهدنة مع العهد
Lebanon 24
جنبلاط يفتح معركة إستباقية وينهي الهدنة مع العهد
10:00 | 2021-01-24
24/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ستعود الى حب قديم في العام 2021
Lebanon 24
أبراج ستعود الى حب قديم في العام 2021
21:00 | 2021-01-23
23/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2021-01-24
بالخطوات.. كيف تكتشف كل ما يعرفه عنك فيسبوك؟ (صورة)
12:00 | 2021-01-24
للمسافرين.. "بوينغ" تكشف عن خطتها لمواجهة "التحدي الهائل"
09:00 | 2021-01-24
بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا.. هل تذكرون ما قاله في 2015؟ (صورة)
06:00 | 2021-01-24
تحفة جديدة من هيونداي تظهر في فيديوهات تشويقية!
23:00 | 2021-01-23
للوقاية من كورونا... ابتكار تقنية تتيح طلب المصعد من دون لمس الزر (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
"إل جي" قد تخرج من سوق الهواتف الذكية!
فيديو
اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)
Lebanon 24
اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)
13:00 | 2021-01-24
24/01/2021 20:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
24/01/2021 20:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 20:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact