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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تصمم سماعة للرأس متخصصة في الواقع الافتراضي
Lebanon 24
24-01-2021
|
23:00
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بدأت "آبل" في تصميم سماعة للرأس تدعم نظارات متخصصة للاستخدام في الواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن تستغرق وقتًا أطول لتطويرها، حيث تخطط لإصدارها خلال 2022.
ويواجه الجهاز العديد من العقبات المتعلقة بالتطوير، وتتوقع الشركة مبيعات محدودة، يعزو سببها إلى صعوبة تقديم هذه التكنولوجيا الوليدة للجماهير.
وتعتزم "آبل" منح مستخدمي الجهاز بيئة رقمية ثلاثية الأبعاد، شاملة للألعاب ومشاهدة الفيديو والتواصل، الأمر الذي أثار غضب كل من "سوني كورب" و"إتش تي سي كورب" لمحاولة صانعة "الآيفون" إنتاج أجهزة مشابهة لأجهزتهم، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ".
وتخطط الشركة لرفع سعر منتجها الجديد أعلى من مستويات منافساتها من الشركات الأخرى، ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 300-900 دولار، ويعتقد البعض أنها قد تبيع سماعة رأس واحدة فقط يوميًا في كل من متاجرها البالغ عددهم 500 متجر، وبذلك قد يصل إجمالي المبيعات السنوية الخاصة بالتجزئة من الجهاز-المسمى "إن 301" أكثر من 180 ألف وحدة.
المصدر:
وكالات
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