5 وظائف مميزة على تيلغرام.. تعرفوا إليها

يلجأ الكثير من المستخدمين إلى استخدام تطبيق "تيلغرام" الذي يعتبرُ من أكثر التطبيقات الآمنة، كما أنه يحظى بالعديد من الوظائف المتقدمة مقارنة بالتطبيقات الأخرى مثل "واتساب" و "سيغنال".



وفي هذا الإطار، إليكم عدداً من الوظائف المميزة التي يقدمها "تيلغرام":

1- تحرير الفيديو مع تصحيح الألوان



يوفر "تيلغرام" خيارات لتحرير الصور ومقاطع الفيديو. وفعللياً، فإن المحرر هنا لا يوفر فقط أداة لقص الفيديو، بل إنه يتيح إمكانية تصحيح الألوان ضمنه. وللقيام بذلك، حدد مقطع فيديو لإرساله ويمكنك العثور على خيارات اقتصاص العناصر وضبطها وإضافتها إليها أدناه. بعد ذلك، اضبط التعديلات التي تريدها واضغط على زر إرسال لإرسال الفيديو.



2- خوادم بروكسي



يدعم "تيلغرام" أيضًا الخوادم الوكيلة، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإخفاء عنوان IP الخاص بهم عن طريق الاتصال بخادم وكيل مخصص. يوفر "تيلغرام" خيارات لتحرير الصور ومقاطع الفيديو. وفعللياً، فإن المحرر هنا لا يوفر فقط أداة لقص الفيديو، بل إنه يتيح إمكانية تصحيح الألوان ضمنه. وللقيام بذلك، حدد مقطع فيديو لإرساله ويمكنك العثور على خيارات اقتصاص العناصر وضبطها وإضافتها إليها أدناه. بعد ذلك، اضبط التعديلات التي تريدها واضغط على زر إرسال لإرسال الفيديو.يدعم "تيلغرام" أيضًا الخوادم الوكيلة، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإخفاء عنوان IP الخاص بهم عن طريق الاتصال بخادم وكيل مخصص.

ويعمل هذا بشكل مشابه لكيفية عمل اتصال "VPN"، على الرغم من أن الوكيل ليس آمناً مثل اتصال "VPN"، إلا أنه يتمتع بميزة عدم التأثير على سرعة الإنترنت لديك.



ولإعداد خادم وكيل على "تيلغرام"، يمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات واختيار البيانات والتخزين، ومن ثمّ التمرير لأسفل حتى تظهر لوحة إعدادات الخادم الوكيل، حيث يمكن تشغيلها وإدخال تفاصيل الخادم الخاص بالمستخدم.



3- استطلاعات الرأي



يمكن للمستخدم اعداد استطلاعات الرأي باستخدام المجموعات في حال كان هو المسؤول.



ومع هذا، تعمل هذه الميزة بشكل مشابه لاستطلاعات تويتر، ويمكن إعداد استطلاعات رأي مجهولة أو مرئية.



ولإعداد استطلاع في مجموعة تيليغرام الخاصة بك، توجه إلى المجموعة واضغط على أيقونة الإرفاق (على شكل مشبك ورق). بعد ذلك، قم بالتمرير هنا عبر الرموز الموجودة أسفل صورك الحديثة، واختر رمز الاستطلاع.