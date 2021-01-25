تكنولوجيا وعلوم

سبيس إكس تسطر تاريخا جديدا في الفضاء.. برقم 143

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-787441-637471590278111931.jpg
Doc-P-787441-637471590278111931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق صاروخ لشركة سبيس إكس المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك 143 مركبة إلى الفضاء، أمس الأحد، وهو رقم قياسي جديد للمركبات التي يتم إطلاقها خلال مهمة واحدة، وفقا للشركة.

انطلق الصاروخ فالكون 9 في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المجمع رقم 40 بمحطة كيب كنافيرال في فلوريدا.
وقالت الشركة إنه انطلق جنوبا على امتداد الساحل الشرقي لفلوريدا في طريقه إلى الفضاء.
وأضافت سبيس إكس أن الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام نقل 133 مركبة فضائية تجارية وحكومية و10 أقمار ستارلينك اصطناعية إلى الفضاء ضمن برنامج (سمول سات رايد شير) الذي يوفر رحلات موثوقة وبأسعار معقولة إلى المدار لمشغلي الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

وأجلت الشركة الإطلاق يوما واحدا بسبب الطقس غير المناسب.
وفي 22 كانون الثاني، كتب ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على تويتر "إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية الصغيرة لمجموعة واسعة من العملاء غدا. متحمس لتوفير رحلات منخفضة التكلفة إلى المدار للشركات الصغيرة!".
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-01-25
23:00 | 2021-01-24
21:00 | 2021-01-24
18:00 | 2021-01-24
15:00 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website