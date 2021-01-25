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تكنولوجيا وعلوم
"كاركوبتر".. تعرّفوا إلى أوّل سيارة "فورمولا 1" طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
25-01-2021
|
18:00
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شهد معرض التقنية العالمي "CES 2021" تقديم السيارة - الطائرة "كاركوبتر" المستقبلية المصممة للسرعات العالية والتي تعتبر أوّل سيارة "فورمولا 1" هيدروجينية طائرة.
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد شارك عدد من المتخصصين في تطوير "كاركوبتر"، منهم رئيس شركة "إيرباص"، السابق مايكل كرولاك، الذي صمم المروحية، والطيار السابق تييري دي بويسفيل، وأعضاء في شركة "MACA" الفرنسية.
ومن الممكن أن تصل السيارة - الطائرة إلى سرعة قصوى تبلغ 246 كلم/الساعة.
المصدر: سبوتنيك
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