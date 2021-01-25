"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)





وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّه من المفترض أن يحصل هاتف "Xperia 10 III" المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (155.4/68.4/8.3) ملم، محمية بطبقة من زجاج "Gorilla Glass 6" المقاوم للصدمات والخدوش.



وسيجهز هذا الهاتف بشاشة "OLED" بمقاس 6 بوصات، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، أبعادها "21:9"، ومعدل سطوعها 457 شمعة/م تقريبا. تستعدّ شركة "سوني" اليابانية لإطلاق هاتفها الجديد من فئة "Xperia"، ليكون واحداً من بين أفضل الأجهزة الذكية المخصصة للعمل مع شبكات "5G" هذا العام.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّه من المفترض أن يحصل هاتف "Xperia 10 III" المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (155.4/68.4/8.3) ملم، محمية بطبقة من زجاج "Gorilla Glass 6" المقاوم للصدمات والخدوش.وسيجهز هذا الهاتف بشاشة "OLED" بمقاس 6 بوصات، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، أبعادها "21:9"، ومعدل سطوعها 457 شمعة/م تقريبا.

ويضمن أداءه الممتاز وقدرته على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية، معالج "Snapdragon 690 5G" من إنتاج "Qualcomm"، وذواكر وصول عشوائي 4و6 غيغابايت، كما سيجهز بذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC"، ومعالج رسوميات "Adreno 619".

وسيحصل هذه الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+8+8) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وستزوده "سوني" بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة "NFC"، ومنفذ "USB Type-C 2"، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.