"غوغل" توقف العمل فجأة بأحد مشاريعها الطموحة!

قررت "Alphabet" وهي الشركة الأم لـ"غوغل" وقف العمل بمشروع "Loon" الطموح، الذي كان هدفه إنشاء شبكة اتصالات لاسلكية للإنترنت بمساعدة بالونات في "الستراتوسفير".

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع "Loon"، ألاستير ويستغارت، هذا القرار بقوله، إن الشركة "فشلت في العثور على عدد كاف من الشركات والمستثمرين للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع. بالإضافة إلى هذا لم نتمكن من تخفيض النفقات إلى المستوى المطلوب لعمل مستقر طويل الأمد".

وقال إن "ابتكار تكنولوجيات جذرية بحد ذاته أمر محفوف بالمخاطر"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.



وتجدر الإشارة، إلى أن الشركة اختبرت مشروع "Loon" بنجاح في السنة الماضية، وكانت قد أطلقت 35 بالوناً في كينيا، حيث عملت في شبكات الهواتف المحمولة. وكان كل بالون يغطي مساحة تصل إلى 80 كيلومتراً مربعاً.