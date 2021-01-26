تكنولوجيا وعلوم

تحذير من "آيفون 12".. هل يشكل خطورة على الصحة؟

Lebanon 24
26-01-2021 | 09:00
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ذكر موقع macrumors الذي يتابع أخبار أبل أنه علم أن الشركة الأميركية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف "آيفون 12" وملحقات شاحن "ماغ سيف".
وتقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة آمانة بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب.
وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو.

والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمترا).
ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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