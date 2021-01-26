تكنولوجيا وعلوم

ساعة "آبل" تنقذ سيدة مخطوفة!

Lebanon 24
26-01-2021 | 12:00
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ذكر موقع "فوكس سان أنتونيو" الأميركي أن سيدة مخطوفة استخدمت ساعة "آبل" لطلب المساعدة من الشرطة الأميركية في ولاية تكساس، مشيرا إلى أن الساعة مكنت الشرطة من تعقب موقعها بدقة إلى أن توصلت إلى السيدة المختطفة.
ولفت الموقع إلى أن ابنة السيدة المختطفة أخبرت الشرطة أن والدتها كانت تتشاجر مع الخاطف قبل أن يعلو صوتها بالصراخ، مضيفة: "سمعت صراخا من ساحة انتظار السيارات، لكني لم أعرف إلى أين تم نقلها".

وتابعت: "بعد نحو ربع الساعة تلقيت اتصالا من والدتي تؤكد فيه أنه تم اختطافها وحاول إيذاءها قبل أن ينقطع الاتصال"، بحسب الموقع، الذي أوضح أن أفراد الشرطة قامت باستخدام اتصال خلوي طارئ لتعقب الضحية، حيث تم تحديد موقعها بإحدى مواقف السيارات.
المصدر: سبوتنيك
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