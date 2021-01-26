"مراقبة الطيور".. هام لمستخدمي "تويتر"

في مبادرة جديدة لمحاربة انتشار الأخبار الزائفة والمضللة على منصتها، أعلنت منصة تويتر في تغريدة لها عن إطلاق خاصية "بيرد ووتش" أو مراقبة الطيور.وأشار الموقع إلى أن الخاصية الجديدة التي ستعمل بشكل منفصل عن تويتر ستمنح المغردين إمكانية التبليغ عن أي أخبار قد يعتقدون أنها مجافية للحقيقة وتحتوى على شائعات وأكاذيب.وبحسب ما ذكر نائب رئيس شركة تويتر، كيث كولمان، في تغريدة لها فإن الخاصية الجديدة تسعى إلى توسيع وزيادة نطاق محاربة التضليل والشائعات، مشيرا إلى "مراقبة الطيور" تعد سابقة في مشاركة المغردين لمجابهة الأخبار الزائفة.ونوه إلى أنه سيكون بإلإمكان تحديد التغريدات التي يعتقدون باحتوائها على أكاذيب ومعلومات مضللة وتدوين الملاحظات بشأنها.وأشار موقع توتير إن ذلك سيجعل الملاحظات مرئية بشكل مباشر لمتابعي تلك التغريدات بما يمكنهم من التأكد والحكم على محتواها.وأوضح الموقع أنه يبحث عن أشخاص لاختبار الخاصية الجديدة في أميركا، بغية تحقيق أفضل الأهداف المرجوة منها.