تكنولوجيا وعلوم

"أسوس" تكشف عن جهازها المحمول للألعاب.. إليكم سعره ومواصفاته

Lebanon 24
26-01-2021 | 18:00
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كشفت شركة "أسوس" التايوانية العملاقة عن جهاز كمبيوتر محمول جديد للألعاب في الصين يسمى "Sky Selection 2"، الذي سيتوفر للبيع بدءاً من اليوم على موقع "JD.com" بسعر 1435 دولاراً أميركياً.

وبحسب ما ذكر موقع "مزمز"، فإنّ الجهاز يعمل بواسطة معالج "AMD Ryzen 7 5800H 8-core" ذو 16 خيطًا مقاس 7 نانومتر استنادًا إلى بنية "Zen3"، كما يبلغ الحد الأقصى للتردد الديناميكي للشريحة 4.3 غيغا هرتز. ولديه أيضاً "TDP" يبلغ 45 واط.
 
كما يحتوي الكمبيوتر المحمول على شاشة "IPS" عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة مع معدل تحديث مذهل يبلغ 240 هرتز ومجموعة ألوان عالية بنسبة "100% sRGB"، تأتي الشاشة بإطار ضيق من ثلاثة جوانب، وتقنية "Adaptive-Sync"، كما يجلب الجهاز نمط "DC" لتعتيم الشاشة، ويدعم أيضاً تقنية "Active-Sync".

إضافة إلى ذلك، فقد تم تجهيز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب "ASUS Sky Selection 2" بذاكرة عالية التردد 16 غيغابايت، بتردد 3200 ميجا هرتز، لدعم ما يصل إلى 64 غيغابايت من الذاكرة، بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بمحرك أقراص صلبة (SSD) سعة 512 غيغابايت مع جزيئات "TLC".
 
أما في ما يتعلق بتبديد الحرارة، يستخدم "Sky Selection 2" أربعة أنابيب حرارية مسطحة داخل الجهاز، كما يتوفر الكمبيوتر المحمول بلونين: الأزرق والرمادي، كما يأتي الجهاز بمنفذ مزدوج، من خلال "HDMI 2.0 USB 3.2 Type C"، وبطارية شحن سريع مدمجة بقوة 90 واط.
المصدر: مزمز
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