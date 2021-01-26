HUAWEI nova 7i الجديد: هاتف ذكي من الفئة المتوسطة مزوّد بكاميرا رباعية وأداء قوي

أعلنت هواوي منذ فترة، عن أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية HUAWEI nova، هاتف HUAWEI nova 7i الجديد. يأتي الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعم بمجموعة واسعة من الميزات الاحترافية التي ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتكوّن إعداد الكاميرا على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تصوير زوايا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة خوخيه بدقة 2 ميجابكسل، وجميعهم مضمومين في ترتيب مصفوفة فريدة من نوعها بالجزء العلوي الأيسر في ظهر الهاتف. يأتي إعداد الكاميرا مع ميزات إضافية مدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل Handheld Super Night Mode للتصوير الليلي والتصوير في محيطات ذات بإضاءة منخفضة، AI Video Editing لتحرير فيديو سريع وسهل مع تأثيرات وموسيقى، AI Body Shaping الذي يمكنه التعرف على وضعك ويساعدك على تحسينه بالإضافة إلى خاصيّة AI HDR+ التي تساعد مع الصور الضوئية الخلفية. الكاميرا أيضًا تحتوي على عدسة التأثيرات الاحترافية لمستوى التصوير فوتوغرافي يشابه الاحترافية وعدسة تصوير زوايا عريضة تصل إلى 120 درجة بالإضافة إلى عدسة ماكرو لالتقاط كل التفاصيل الصغيرة.

في المقدمة، يحتوي هاتف HUAWEI nova 7i على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط بصور شخصية رائعة بمساعدة اعتدة قوية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المحسّنة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز خاصيّة Super Night Selfie 2.0 التي تستخدم خوارزميات NPU المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الإطار المتعدد على الخلفية وتحسين الإطار الأحادي في الموضوع للحصول على نتائج مذهلة كاملة مع لون بشرة أكثر إشراقًا وميزات أوجه ثلاثية الأبعاد في ظروف إضاءة منخفضة.

يمتاز هاتف HUAWEI nova 7i بأداء قوي، فهو مزود ببطارية كبيرة وأعتدة عالية الأداء. يعمل الهاتف الذكي ببطارية عالية الجودة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة مع شاحن HUAWEI SuperCharge استطاعة 40 واط والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 70٪ في 30 دقيقة فقط. هاتف HUAWEI nova 7i يتميز بسعة تخزين 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت. يحتوي الهاتف على المعالج 7nm Kirin 810 الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم EMUI 10.0.1 المستندة على Android 10، للحصول على تجربة مستخدم سلسة ومحسّنة. كما يأتي الهاتف مزودًا بميزات ذكية تعمل على تحسين الحياة اليومية، مثل خاصيّة Game Dock التي تتيح للمستخدمين إضافة مربع دردشة إلى واجهة اللعبة وضبط حجمها وموقعها بمرونة للألعاب دون انقطاع.



فيما يتعلق بالتصميم، يمتاز هاتف HUAWEI nova 7i بشاشة HUAWEI Punch FullView الجميلة بمقاس 6.4 بوصة، وذلك باستخدام ثقب صغير في أعلى اليسار للكاميرا الأمامية. تدعم الشاشة دقة FHD+ بدقة 2310 × 1080 ونطاق ألوان عريض مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90.6٪، للحصول على تجربة مشاهدة غامرة. يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بألوان مذهلة، والتي تبرزها المعالم المعدنية البارزة في الطبقة الواقية. كما أن الهاتف منحني من أربعة جوانب للحصول على جسم أكثر إحكاما وراحة، مع بصمة الإصبع المثبتة على الجانب لإلغاء القفل السهل والسريع



يأتي هاتف HUAWEI nova 7i بثلاثة ألوان أنيقة. التدرج الرومانسي الأزرق-الوردي Sakura Pink، و Midnight Black المستوحى من الأحجار الكريمة الكلاسيكية بالإضافة إلى Crush Green الذي يستمد إلهامه من جمال الطبيعة الغامضة. إن HUAWEI nova 7i متوفر الآن بسعة 8 جيجابايت RAM +128 جيجابايت سعة تخزين داخلي.