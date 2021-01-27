كيف يمكن العثور على الهاتف الذكي في حال فقدانه؟

كشف خبير تقني عن كيفية العثور على الهاتف الذكي في حال فقدانه، مشيراً إلى أنّ الطريقة الأبرز لذلك هي الاعتماد على إشارات الـ"GPS".





وأضاف في تصريحات صحافية: "عند وضع شريحة "SIM" في الهاتف الذكي فإنّ هذه الشريحة تتصل تلقائياً بأقرب برج اتصالات خلوية، ولذا فإنّ الشركة المشغّلة لهذا البرج فقط هي من تستطيع توفير بيانات إشارة الاتصال بين البرج والهاتف، لكنّ بيانات الموقع تكون تقريبية أو غير دقيقة جداً في هذه الحالة، كما أنّ الشركة يمكنها توفير هذه البيانات بناء على طلب من الشرطة أو الجهات المختصة، لذا ففي حال فقدان الهاتف يمكن اللجوء إلى وكالات حماية القانون لتطلب من شركة الاتصالات تحديد موقعه، وفي حال كان الهاتف قد سرق أو أخرجت منه شريحة الاتصال فيمكن العثور عليه عبر بيانات رمز "IMEI" الخاص به، لذا ينصح بالاحتفاظ بهذا الرمز دوماً". وقال الخبير التقني والأستاذ المساعد في قسم أنظمة المعلومات الذكية في "الجامعة التقنية الروسية"، يفغيني كاشكين، إنّ "الطريقة الأكثر شيوعاً اليوم لتحديد موقع الهاتف الذكي تعتمد على إشارات الـ"GPS"، حيث أنّ أجهزة "IOS" و"Android" فيها ميزة تدعى "العثور على الهاتف"، ويمكن من خلال هذه الميزة تحديد موقع الجهاز المرتبط بحسابات "Google" أو "iCloud" الإلكترونية"، لكنّه أوضح أنّه "إذا كان تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية في الهاتف معطلاً فلن نستفيد من تلك الميزة".وأضاف في تصريحات صحافية: "عند وضع شريحة "SIM" في الهاتف الذكي فإنّ هذه الشريحة تتصل تلقائياً بأقرب برج اتصالات خلوية، ولذا فإنّ الشركة المشغّلة لهذا البرج فقط هي من تستطيع توفير بيانات إشارة الاتصال بين البرج والهاتف، لكنّ بيانات الموقع تكون تقريبية أو غير دقيقة جداً في هذه الحالة، كما أنّ الشركة يمكنها توفير هذه البيانات بناء على طلب من الشرطة أو الجهات المختصة، لذا ففي حال فقدان الهاتف يمكن اللجوء إلى وكالات حماية القانون لتطلب من شركة الاتصالات تحديد موقعه، وفي حال كان الهاتف قد سرق أو أخرجت منه شريحة الاتصال فيمكن العثور عليه عبر بيانات رمز "IMEI" الخاص به، لذا ينصح بالاحتفاظ بهذا الرمز دوماً".

وأشار كاشكين إلى أنه "من الممكن تحديد موقع الهاتف عبر "GeoTagging" أو ما يسمى بربط الموقع الجغرافي بالصور والفيديوهات التي تنشر من الجهاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي".