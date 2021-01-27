قبل عرضه رسمياً.. إليكم ميزات هاتف "سامسونغ" الجديد!

كشفت تقارير إعلامية عن ميزات هاتف "Samsung A72" الجديد من شركة "سامسونغ" الكوري الجنوبية، وذلك قبل عرضه رسمياً في الأسواق العالمية.ونشر موقع "Gizmochina" الصيني المتخصّص بالتكنولوجيا والهواتف الذكية، تقريراً مفصلاً بشأن هاتف "سامسونغ" الجديد الذي يحتوي على ميزات طال انتظارها وأبرزها خدمة 5G وتقنيات أخرى حديثة.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن التقرير، فإنّ الهاتف الجديد يمتلك شاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.7 ملم مصنوعة بواسطة تقنية "الأموليد" الدقيقة والخاصة. كما أن الهاتف سيكون متاحاً بنسختين مختلفتين الأولى بنظام "Snapdragon 750G" والثانية بنظام "Snapdragon 720G" وكليهما مجهزان بتقنية الإرسال الحديثة 5G.أما بخصوص الكاميرا فهي تمتاز بعدسة 64 ميغابيكسل بزاوية عريضة تصل إلى 12 ميغابيكسل.وأشار خبراء التكنولوجيا والهواتف الذكية إلى أنّ الهاتف الجديد ستبلغ قيمته نحو 459 يورو في الدول الأوروبية.