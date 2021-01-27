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تكنولوجيا وعلوم
بسبب 3 ثغرات أمنية... أبل تطالب عملاءها بتحديث أنظمة التشغيل "على الفور"
Lebanon 24
27-01-2021
|
21:00
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طالبت عملاق الصناعات التكنولوجية، شركة "أبل"، عملاءها من مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم على الفور لإصلاح أخطاء أمنية قد تكون استغلت من قبل قراصنة.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن الشركة ما ذكرته عبر صفحة الدعم الخاصة بها، بأن 3 ثغرات أمنية "ربما قد تم استغلالها بشكل نشط".
ولم تكشف الشركة الكثير من التفاصيل حول الأخطاء، مشيرة إلى أنها "لا تفصح عن مشكلات الأمن أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتتوفر تصحيحات أو إصدارات جديدة".
وأطلقت الشركة إصلاحات الأمان يوم الثلاثاء كجزء من نظام تشغيلها الجديد iOS14.4، الذي يتضمن أيضاً إصلاحات لتأخر لوحة المفاتيح ويسمح للكاميرا بقراءة رموز الاستجابة السريعة الأصغر.
وقالت شركة "أبل" إن مشكلتين أمنيتين تنبعان من "ويب كيت"، وهو محرك تصفح مفتوح المصدر تستخدمه متصفحات "سافاري" ونظام التشغيل iOS. وقالت الشركة في ملاحظات وصف النظام الجديد: "قد يتمكن متسلل عن بعد من التسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية".
في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" أرسلت مجموعة من هواتف "آيفون" الحديثة الخاصة بها إلى "الهاكرز".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "أبل" قررت أن ترسل مجموعة من هواتف "آيفون" إلى عدد من الهاكرز التابعين لها أو ما يطلق عليهم "وايت هاكرز" وإلى عدد من خبراء الأمن السيبراني.
وأرجعت "أبل" ذلك التصرف إلى أنه يندرج تحت برنامجها "أبحاث أمن الأجهزة"، للعثور على أي ثغرات تقنية في هواتف "آيفون".
وتسعى "أبل" من خلال منح هواتف "آيفون" للهاكرز، إلى اكتشاف نقاط الضعف في تلك الهواتف وأنظمة تشغيلها، ومعالجاتها سريعا قبل أن يستغلها هاكرز آخرون من خارج تلك المنظومة.
المصدر:
سبوتنيك
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