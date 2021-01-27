تكنولوجيا وعلوم

منافس "تيك توك" يحقق 3.5 مليار مشاهدة يومياً في الهند

Lebanon 24
27-01-2021 | 23:00
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قالت رئيسة شبكة "يوتيوب" إن مقاطع الفيديو القصيرة على تطبيق "يوتيوب شورتس"، المنافس المحتمل لـ"تيك توك"، حظيت بنحو 3.5 مليار مشاهدة يومياً في الهند، حيث يتم اختبارها في مرحلة تجريبية.

وأوضحت سوزان وجيسكي، في رسالة أوردتها وكالة "فرانس برس"، وفصّلت من خلالها أولوياتها لعام 2021، أن "مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب شورتس، تحصد يومياً رقماً كبيراً جداً من المشاهدات اليومية يصل إلى 3.5 مليارات"، مضيفة: "نتطلع إلى إطلاق شورتس في المزيد من الأسواق هذا العام".

وكانت "يوتيوب" التابعة لشركة "غوغل" العملاقة لمحركات البحث، كشفت في منتصف سبتمبر، الخطوط العريضة لـ"يوتيوب شورتس"، واصفة إياها بأنها "طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم في 15 ثانية أو أقل".

ولا يمكن في الوقت الراهن، الوصول إلى تلك المنصة إلا في الهند، إذ لا تزال في مرحلة التطوير.

وتعتزم "غوغل" من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، منافسة "تيك توك"، أحد التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يبلغ عدد مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.

وتواجه شركة "تيك توك"، التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية تهديدات بـ"حظرها على الأراضي الأميركية"، إذ اتهمها الرئيس السابق، دونالد ترمب، بـ"التجسس لصالح بكين"، من دون تقديم أي أدلة رسمياً على ذلك.

ودخلت "انستغرام" التابعة لمجموعة "فيسبوك" مجال مقاطع الفيديو القصيرة، من خلال تطبيق "ريلز" الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس، فيما أُطلق تطبيق "سنابتشات سبوتلايت" في نوفمبر، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.
المصدر: وكالات
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