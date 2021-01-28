بي إم دبليو تتحضر لإطلاق واحدة من أكثر سياراتها تطوراً

نشرت شركة بي إم دبليو بعض الفيديوهات والمعلومات التي تتعلق بسيارة i4 الجديدة التي ستكون من بين أكثر السيارات تميزا وتطورا من الناحية التقنية.



وبالنظر للفيديوهات التي سربت لهذه المركبة نلاحظ أنها ستأتي بهيكل سيدان انسيابي، يتميز بزجاج شفاف يمتد على كامل طول السقف ما بين الزجاجين الأمامي والخلفي، ما يمنح الركاب شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل.

كما ستحصل هذه المركبة أيضا على مقاعد جلدية رياضية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة مجهزة بشاشات كبيرة تعمل باللمس، وعلى تصميم مميز جدا للمصابيح الأمامية والخلفية.

وتظهر الفيديوهات التي انتشرت لتجارب هذه السيارة أن المركبة تتمتع بمعدلات تسارع كبيرة، وبثبات ممتاز على المنعطفات، فضلا عن أنظمة تعليق تمتص الاهتزازات بشكل جيد جدا لتوفر أكبر قدر من الراحة للركاب والسائق أثناء الحركة.

ومن المفترض أن تجهز هذه السيارة بأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة لمنع الحوادث، وبمحركات كهربائية قوية تولد عزما يزيد عن 500 حصان، وببطاريات متطورة تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.