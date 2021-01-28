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تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" سيوفّر ميزات جديدة.. ما هي؟!
Lebanon 24
28-01-2021
|
18:00
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كشف القائمون على تطبيق "إنستغرام" أنّ تطبيق الصور الشهير سيحصل على ميزات جديدة ستوفّر للمستخدمين خدمات إضافية وتجعل منه أكثر عملية وفائدة.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّه وفقاً للمعلومات المتوفرة فإنّ مطوّري "إنستغرام" يعملون حالياً على برمجة ميزة جديدة ستضيف "لوحة تحكم احترافية" لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية وحسابات الشركات على التطبيق.
وستجمع اللوحة الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب الحسابات المذكورة جميع الأدوات التي يوفرها "إنستغرام" لإدارة الحسابات للأغراض التجارية، كما ستظهر لصاحب الحساب اختصارات الشركات المرتبطة بعلامته التجارية أو شركته، ومن خلالها سيتمكّن صاحب الحساب أيضاً من تتبع الإعلانات التجارية وتقييم مدى التفاعل مع حسابه الإلكتروني.
كما لفت الموقع إلى أنّ مطوّري "إنستغرام" يعملون على ميزة جديدة أخرى قد تضاف إلى التطبيق لتساعد المستخدمين على الإعلان عن حدث أو نشاط اجتماعي معيّن، وعبر هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم دعوة 20 شخصاً من أصدقائه على التطبيق للمشاركة بالحدث أو الفعالية.
المصدر:
روسيا اليوم
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