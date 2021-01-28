"يوتيوب" يعلن حذف أكثر من نصف مليون مقطع فيديو... هذا ما كانت تحتويه!

قال موقع "يوتيوب"، إنه أزال أكثر من نصف مليون مقطع فيديو ينشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا.ونقلت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية عن سوزان وجسيكي، رئيسة "يوتيوب"، قولها إن مثل هذه الفيديوهات "تم نشرها بأعداد كبيرة على الموقع، حتى في الوقت الذي يتطلع فيه إلى وقف انتشارها".وأضافت: "لقد واصلنا إجراء تحديثات على سياساتنا الخاصة المتعلقة بفيروس كورونا لمواكبة العلم، وقمنا بإزالة أكثر من نصف مليون مقطع فيديو بموجب هذه السياسات منذ فبراير الماضي"، مشيرة إلى أن "يوتيوب يركز الآن نحو الاحتمالات المستقبلية للتطعيم".وفي تشرين الاول الماضي، وسعّ الموقع إجراءاته المتعلقة بسياسة التضليل الطبي الخاصة بالفيروس والمحتوى المتعلق باللقاحات التي تتعارض مع ما تقوله السلطات الصحية الرسمية، مثل "منظمة الصحة العالمية".وشهد "يوتيوب" قفزة عامة في الاستخدام بعد انتشار فيروس كورونا، حيث يبحث الكثيرون عن المعلومات والترفيه أثناء عمليات الإغلاق التي شهدها ومازال يشهدها العالم.وقالت وجسيكي، إنه خلال الربع الأول من العام الماضي، شهد "يوتيوب" زيادة بنسبة 25% في وقت المشاهدة حول العالم، فيما زادت في النصف الأول من العام الماضي، إجمالي ساعات البث المباشر اليومي بنسبة 45%.وأضافت: "لقد أدى الوباء إلى تسريع حياتنا الرقمية. نعمل دائماً على تحقيق التوازن الصحيح بين الانفتاح والمسؤولية بينما نلتزم بالإرشادات التي وضعتها الحكومات في جميع أنحاء العالم".وواجهت مواقع مثل "فيسبوك" و"يوتيوب"، صعوبة في إبقاء المعلومات الخاطئة للصحة العامة تحت السيطرة مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم. وتتضمن المعلومات الخاطئة المنشورة على الموقع "معلومات تشير إلى أن الفيروس ليس حقيقياً، لتثبيط اللقاحات التي يمكن أن تمنع المرض".